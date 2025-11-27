55 morts, 61 blessés et plus de 270 disparus : le bilan dramatique de l'incendie dévastateur de Hong Kong

Ce mercredi 26 novembre, un terrible incendie s’est déclaré dans un complexe immobilier à Hong Kong. Ce jeudi matin, 55 personnes sont décédées, 61 sont hospitalisées et plus de 270 sont encore disparues.

Un spectaculaire incendie s’est déclaré à Hong Kong ce mercredi 26 novembre, aux alentours de 15h heure locale. Le feu a ravagé le complexe immobilier Wang Fuk Court, situé dans le quartier de Tai Po, au nord de la ville. Le bâtiment a été inauguré en 1983 et comprenait 1 984 logements. Le feu a rapidement gagné sept des huit tours de 31 étages de ce complexe.

🚨HONGKONG 🇭🇰: Hong Kong’s deadliest fire in 17 years has killed at least 36 people, including a firefighter, with 279 others reported missing after a massive blaze swept through multiple high-rise apartment buildings in Tai Po on Wednesday night. #china #fire #HongKong pic.twitter.com/IDe32IPEOX — Washington Report (@Washington_Rep) November 26, 2025

Le bilan est dramatique. Selon une annonce du département des pompiers ce mercredi, 55 personnes sont mortes. 51 sont décédées dans l’incendie tandis que quatre ont perdu la vie à l’hôpital, selon des précisions apportées par Le Figaro. Un pompier de 37 ans, retrouvé brûlé au visage, a également été déclaré mort. Plus de 900 habitants ont été évacués vers des centres d’hébergement temporaires, dont de nombreuses personnes âgées.

Plus de 270 personnes disparues

Ce sinistre a été classé en catégorie 5, soit la plus haute échelle d’alerte. Plus de 1 200 personnes ont été mobilisées pour les opérations de secours et plus de 200 engins anti-incendie et environ 100 ambulances ont été déployés. Selon des informations de Ouest-France, 61 personnes sont hospitalisées et 15 sont dans un état critique.

Ce jeudi matin, le feu est éteint dans quatre bâtiments et les secours sont à l’intérieur pour rechercher des survivants. Plus de 270 personnes sont encore portées disparues. Les flammes sont sous contrôle dans trois bâtiments et d’épais nuages de fumée noirs enveloppement encore cinq des huit tours du complexe immobilier. Des images qui rappellent le violent incendie aux Pennes-Mirabeau, qui a dégagé une épaisse fumée noire à Marseille.

Quelles sont les causes de l’incendie ?

Pour le moment, les causes précises de l’incendie ne sont pas connues. Le complexe immobilier était en rénovation et des échaufaudages en bambou recouvraient les façades de l’immeuble, raison pour laquelle le feu s’est rapidement propagé. En plus de cela, des vents de 14 km/h ont été enregistrés mercredi soir, amplifiant les dégâts.

🚨13 KILLED IN HONG KONG FIRE

Massive high-rises in Hong Kong are engulfed in flames -multiple blocks burning, residents trapped, evacuations underway, and tragic loss of lives including a firefighter.#HongKong pic.twitter.com/Sv5hXIlywu — Sarcasm (@sarcastic_us) November 26, 2025

Trois cadres de l’entreprise qui réalisait les travaux de rénovation ont été arrêtés par la police. Accusés de négligence, ils pourraient être inculpés pour homicides involontaires car selon la police, plusieurs des matériaux utilisés dans les travaux ne répondaient pas aux normes de sécurité incendie.

“Le gouvernement a fait procéder à l’inspection de tous les ensembles immobiliers de la ville faisant l’objet de rénovations importantes, afin d’examiner la sécurité des échafaudages et des matériaux de construction”, a indiqué John Lee, chef de l’exécutif de Hong Kong, dans un message publié sur Facebook.

Une ville surpeuplée

Certaines sections d’une autoroute voisine ont été fermées et les habitants qui vivent près du complexe immobilier doivent rester chez eux, fermer leurs portes et fenêtres et rester calmes. Depuis lundi, la ville de Hong Kong se trouve en alerte rouge incendie, soit le niveau le plus élevé, en raison d’un vent fort et d’une humidité de 16%.

Hong Kong compte 7,5 millions d’habitants et est l’un des endroits les plus peuplés au monde. La densité moyenne de la population est de plus de 7 100 habitants au kilomètre carré, ce qui accentue le risque de catastrophe urbaine.