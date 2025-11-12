Ce chien sauve toute sa famille d'un incendie et devient un véritable héros

Aux États-Unis, un jeune chien a sauvé sa famille adoptive d’une mort certaine grâce à son flair extraordinaire. Il est aujourd’hui considéré comme un véritable héros.

Chase est un adorable goldendoodle - croisement entre un golden retriever et un caniche - âgé de deux ans. Ce week-end, ce toutou de 5,5 kilos a utilisé son instinct pour sauver toute sa famille d’un terrible danger.

Les faits se sont déroulés ce dimanche 9 novembre à Long Beach, une ville située dans l’État de New York. Alors que le jour n'était pas encore levé, un incendie s’est déclaré dans la maison du chien.

Crédit Photo : iStock

Le chien sauve sa famille endormie

Comme le rapporte People, la maisonnée était en train de dormir quand les flammes sont apparues. Seul Chase était réveillé lorsque le drame est survenu. Sentant que quelque chose n’allait pas, la boule de poils a aboyé très fort, réveillant ainsi ses maîtres.

« Les habitants ont été réveillés par les aboiements du chien, puis ils ont regardé dehors et ont vu le feu », a déclaré Rick DiGiacomo, du service d'incendie de Long Beach, à la chaîne de télévision ABC7.

Crédit Photo : Capture d'écran / ABC7

Grâce à la réaction rapide de Chase, toutes les personnes présentes dans la propriété en feu, y compris le chien, ont pu s’échapper et se mettre à l’abri. Néanmoins, l’une des victimes a été contrainte de se réfugier sur le toit pour éviter les flammes.

Un véritable héros

Dépêchés sur les lieux, les pompiers des environs ont réussi à maîtriser l’incendie après quarante minutes de lutte. Celui-ci avait touché le rez-de-chaussée, le premier étage et le sous-sol de la propriété.

« La cause de l’incendie fait toujours l’objet d’une enquête menée par le bureau du prévôt des incendies du comté de Nassau, la brigade anti-incendie criminel de la police du comté de Nassau et le service de police de Long Beach », ont indiqué les autorités.

Crédit Photo : Capture d'écran / ABC7



Aujourd’hui, Chase est considéré comme un véritable héros pour avoir sauvé ses propriétaires d’une mort certaine.

Rick DiGiacomo a fait remarquer qu'il avait « vu de nombreux cas où des personnes avaient été sauvées d'un incendie grâce à leurs animaux de compagnie qui les avaient réveillées à temps », soulignent nos confrères.

Il recommande aux habitants de tester régulièrement leurs détecteurs de fumée afin de s’assurer qu’ils fonctionnent bien.