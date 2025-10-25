Une mère de famille et un chauffeur héroïques sauvent 22 enfants d'un bus scolaire en flammes

Aux États-Unis, une maman héroïque a sauvé une vingtaine d’enfants d’un bus scolaire en flammes.

Plus tôt ce mois-ci, un drame a été évité de justesse grâce au sang-froid d’une habitante de Bethel, une municipalité américaine située dans le Minnesota.

Ce jour-là, Kari Thorp, une mère de famille, est sortie de chez elle pour récupérer sa fille de six ans à l’arrêt du bus scolaire.

Une fois dehors, cette dernière a immédiatement remarqué que quelque chose n’allait pas. Le véhicule transportant les écoliers était en train de prendre feu.

« J’ai aperçu la première flamme juste au-dessus du pneu et j’ai crié “Au feu !” », se souvient la femme sur l'émission Inside Edition.

« Les enfants étaient effrayés »

Face à l’urgence de la situation, la femme a alerté le chauffeur du bus scolaire, Rick Gratton. Le duo a œuvré pour évacuer les 22 enfants installés à l’intérieur. Une scène immortalisée en vidéo par la caméra de sécurité extérieure de Kari Thorp.

Sur ces images, on aperçoit les élèves descendre précipitamment du bus et se diriger vers le porche de la maison de l’Américaine, tandis que la fumée s’intensifie.

Crédit Photo : Capture d'écran

« Je voulais juste les faire sortir au plus vite, car je ne savais pas ce qui allait se passer ni à quelle vitesse l’incendie allait se propager (…) », confie la principale concernée.

Avant d’ajouter :

« Les enfants étaient effrayés. Beaucoup pleuraient (…) ».

Les deux adultes ont ensuite emmené les mineurs un peu plus loin dans la rue pour les mettre à l’abri. En parallèle, l'incendie a pris de l’ampleur et des flammes ont commencé à se répandre dans l’habitacle, provoquant l’explosion des deux pneus avant.

Alertés, des sapeurs-pompiers sont parvenus à maîtriser l’incendie. Une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances exactes de cet incident. Par chance, aucun blessé n’a été signalé.

Crédit Photo : Inside Edition

De leur côté, Kari Thorp et Rick Gratton ont été récompensés par les écoles de la région de St. Francis pour leur acte de bravoure. Ils ont reçu un panier chacun, contenant des fridandises en guise de remerciement pour avoir mis les enfants en sécurité.