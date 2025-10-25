Une mère de famille et un chauffeur héroïques sauvent 22 enfants d'un bus scolaire en flammes

Par |

Capture d'écran montrant la carcasse du bus après l'incendie

Aux États-Unis, une maman héroïque a sauvé une vingtaine d’enfants d’un bus scolaire en flammes.

Plus tôt ce mois-ci, un drame a été évité de justesse grâce au sang-froid d’une habitante de Bethel, une municipalité américaine située dans le Minnesota.

Ce jour-là, Kari Thorp, une mère de famille, est sortie de chez elle pour récupérer sa fille de six ans à l’arrêt du bus scolaire.

Une fois dehors, cette dernière a immédiatement remarqué que quelque chose n’allait pas. Le véhicule transportant les écoliers était en train de prendre feu.

« J’ai aperçu la première flamme juste au-dessus du pneu et j’ai crié “Au feu !” », se souvient la femme sur l'émission Inside Edition.

« Les enfants étaient effrayés »

Face à l’urgence de la situation, la femme a alerté le chauffeur du bus scolaire, Rick Gratton. Le duo a œuvré pour évacuer les 22 enfants installés à l’intérieur. Une scène immortalisée en vidéo par la caméra de sécurité extérieure de Kari Thorp.

Sur ces images, on aperçoit les élèves descendre précipitamment du bus et se diriger vers le porche de la maison de l’Américaine, tandis que la fumée s’intensifie.

Capture d'écran de la caméra de sécuritéCrédit Photo : Capture d'écran

« Je voulais juste les faire sortir au plus vite, car je ne savais pas ce qui allait se passer ni à quelle vitesse l’incendie allait se propager (…) », confie la principale concernée.

Avant d’ajouter :

« Les enfants étaient effrayés. Beaucoup pleuraient (…) ».

Les deux adultes ont ensuite emmené les mineurs un peu plus loin dans la rue pour les mettre à l’abri. En parallèle, l'incendie a pris de l’ampleur et des flammes ont commencé à se répandre dans l’habitacle, provoquant l’explosion des deux pneus avant.

Alertés, des sapeurs-pompiers sont parvenus à maîtriser l’incendie. Une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances exactes de cet incident. Par chance, aucun blessé n’a été signalé.

Capture d'écran montrant le bus en feuCrédit Photo : Inside Edition

De leur côté, Kari Thorp et Rick Gratton ont été récompensés par les écoles de la région de St. Francis pour leur acte de bravoure. Ils ont reçu un panier chacun, contenant des fridandises en guise de remerciement pour avoir mis les enfants en sécurité. 

Source : People
Suivez nous sur Google News
Incendie
La banque, un métier d'avenir ! Renseignez-vous ici !
Sponsorisé

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

À lire aussi
Capture d'écran montrant l'incendie
Terrifiée par un cafard, elle fabrique un lance-flammes, met le feu à son immeuble et provoque la mort d'une voisine
Edwin Castro / Les maisons brûlées
Il gagne 2 millions de dollars à la loterie et utilise son argent pour reconstruire les maison des victimes de l'incendie de Los Angeles
Chat qui fixe la porte d'entrée / incendie
« On a juste laissé les chats dans la maison » : elle abandonne ses animaux chez elle en plein incendie, les internautes sont furieux
Mahreen Chowdhury / Débris l'incendie
« Ces enfants, ce sont aussi les miens » : une enseignante meurt en sauvant une vingtaine d’élèves d’un incendie
Palmier en feu et couple ayant arrêté un pyromane
En pleine randonnée, ils surprennent un pyromane en train de déclencher un feu et évitent un incendie ravageur