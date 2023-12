Alcool : 70% des Français trouvent acceptable d'en faire goûter aux adolescents, selon un sondage

Alors que les fêtes de fin d’année approchent à grands pas, un sondage révèle qu’une grande majorité de Français jugent «acceptable» de faire goûter de l’alcool aux mineurs.

Le sondage qui fâche. Cela n’aura échappé à personne : le repas de Noël s’accompagne souvent d’alcool. Alors que le réveillon de Noël 2023 aura lieu dans quelques jours, un sondage d’OpinionWay pour la Ligue contre le cancer révèle que 70% des Français ne voient «aucun problème à laisser des mineurs consommer de l’alcool».

Mais ce n’est pas tout ! Selon cette étude, 30% des sondés considèrent «qu’il est possible de servir de l’alcool à des adolescents de moins de 15 ans», souligne Franceinfo.

Toujours selon ce sondage, 35% des Français trouvent que «boire de l’alcool avant sa majorité n’influence pas la consommation d’alcool à l’âge adulte». Et près d’un tiers d’entre eux (32%) estime que «les fêtes de fin d’année sont le bon moment pour faire goûter de l’alcool aux enfants pour la première fois».

«Il faut se réveiller»

Les résultats du sondage inquiètent grandement Emmanuel Ricard, le porte-parole de la Ligue contre le Cancer.

«L'alcool est le deuxième facteur de cancer en France. L'alcool est dans les premières causes d'hospitalisation en France, la première cause de consultation aux urgences... À un moment où on dit que les urgences sont embouteillées, à un moment où on dit que les malades ne peuvent plus y accéder, il faut se réveiller !», a déclaré le spécialiste sur le plateau de France Inter.

La ligue contre le cancer rappelle que l'alcool est le «deuxième facteur de risque évitable de cancer». L’association rappelle également que les adolescents peuvent développer une addiction à l’alcool.

«Le cerveau de l’adolescent, à cause de son processus de maturation inachevé, est plus particulièrement vulnérable aux substances psychoactives (dont l’alcool)», précise la Ligue.