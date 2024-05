80 ans après avoir combattu lors du débarquement en Normandie, il y revient pour se marier

Harold Terens, vétéran américain ayant combattu durant la seconde guerre Mondiale, sera présent en Normandie pour célébrer les 80 ans du Débarquement. Une célébration qu’il va prolonger en se mariant, à l’âge de 100 ans, tout près des plages sur lesquelles il avait débarqué en tant que soldat.

Voici une magnifique histoire d’amour ! Harold Terens, 100 ans, et Jeanne Swerlin, 96 ans, vont prochainement se marier à Carentan-les-Marais, en Normandie. Un lieu symbolique pour ce couple d’Américains, et surtout pour Harold, qui a participé au Débarquement sur les plages normandes il y a 80 ans.

Quand le Japon bombarde Pearl Harbor, Harold vient d’avoir 18 ans. Comme de nombreux jeunes Américains, il décide de s’engager dans l’armée où il devient expert en morse. À l’âge de 20 ans, il part en Angleterre où il est chargé des communications terre-air d’un escadron des avions de chasse américains P-47 Thunderbolt. Présent lors du débarquement, sa compagnie perd la moitié de ses 60 avions lors du Débarquement. Il se porte ensuite volontaire pour transporter de Normandie à l’Angleterre des prisonniers de guerre allemands ainsi que les troupes alliées libérées.

Crédit photo : AP Photo/Wilfredo Lee

Il échappe deux fois à la mort pendant la Guerre

Plus tard, il poursuit la guerre en Ukraine, encore sous le giron soviétique, dans la base arrière d’une opération de bombardements contre des positions nazies en Roumanie. Harold contracte ensuite la dysenterie et réussit à survivre grâce à l’aide d’une famille de fermiers locale. Il revient en Angleterre et échappe à la mort d’une manière totalement improbable. On lui refuse un verre dans un pub qui s’apprête à fermer et quitte l’établissement qui sera… bombardé par les Allemands quelques minutes plus tard.

Crédit photo : AP Photo/Wilfredo Lee

Après la guerre, Harold retourne aux États-Unis se marie avec Thelma, avec lequel il a trois enfants. Leur mariage dure 70 ans jusqu’au décès de Thelma, en 2018. Une tragédie pour Harold : “Trois ans à m’apitoyer sur mon sort et pleurer la mort de mon épouse”. Heureusement, en 2021, un ami lui présente Jeanne Swerlin, également veuve. Entre-temps, Harold avait reçu la Légion d’honneur française en 2019 de la part d’Emmanuel Macron.

Le 6 juin 2024, Harold sera de nouveau présent en Normandie pour les célébrations du 80ème anniversaire du débarquement allié. Et il sera cette fois-ci accompagné de Jeanne, sa future épouse, avec laquelle il va se marier deux jours après.