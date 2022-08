Seine-et-Marne : ce garçon de 13 ans possède son propre potager et propose des paniers de légumes bio

À Jouarre, en Seine-et-Marne, un jeune garçon de 13 ans cultive son propre potager et propose des paniers de fruits et légumes bio aux habitants, à prix libre.

Léo est un garçon âgé de 13 ans qui vit à Jouarre, en Seine-et-Marne. Passionné par le jardinage, il a décidé de cultiver son propre potager en 2021 et a nommé sa petite entreprise « Les légumes de Léo ». Il possède une surface qui mesure environ 15 mètres sur 6 ainsi que des arbres fruitiers situés dans la propriété familiale.

Crédit photo : Les légumes de Léo

Cette passion pour la culture des fruits et légumes lui vient de son grand-père, qu’il aidait dans son potager. Admiratif, le jeune homme a décidé de créer son propre espace, pour faire pousser ses fruits et légumes.

Des paniers de fruits et légumes bio

Avec ses cultures, Léo propose un grand nombre de fruits et légumes : courgettes, pommes de terre, potimarrons, prunes, tomates… Chaque jour, le jeune homme consacre environ 2 heures à l’entretien de son potager. Avec tous ces fruits et légumes, il compose des paniers bio qu’il propose aux habitants.

Depuis qu’il a commencé son activité, Léo a eu quelques mésaventures. Cet été, des produits désherbants ont été versés dans un hameau de Jouarre, réduisant à néant les pieds de concombre de Léo. Une enquête est actuellement menée par la police afin de découvrir l’auteur des faits.

Crédit photo : Les légumes de Léo

Malgré ce désagrément, la petite entreprise de Léo se porte bien puisque l’adolescent a déjà réussi à fidéliser une quinzaine de clients. Le jeune maraîcher a décidé de ne pas fixer de prix pour ses paniers bio, ce qui lui a permis de satisfaire sa clientèle régulière.

« Je vous partage ma récolte de légumes de saison, je vous confectionne des paniers selon vos envies et en échange, vous me donnez ce que vous voulez. Le but étant de réinvestir dans de nouvelles plantations », peut-on lire sur le compte Facebook du garçon.

Crédit photo : Les légumes de Léo

Cette petite entreprise pourrait rapidement gagner en importance au fil du temps puisque Léo envisage à l’avenir de créer sa micro-entreprise pour développer son commerce et vivre de sa passion.