Le jour de la Saint-Valentin, cet adolescent envoie des milliers de lettres d'amour à des personnes âgées ou malades

En Amérique, un jeune garçon de 14 ans a envoyé 16 000 cartes de Saint-Valentin à des enfants hospitalisés et des personnes âgées. Le but : envoyer de l’amour à des personnes isolées qui n’en reçoivent pas.

Patrick Kaufmann est un jeune garçon âgé de 14 ans pour qui le 14 février est un jour spécial. Depuis quatre ans, l’adolescent envoie des cartes de Saint-Valentin à des personnes hospitalisées ou âgées, dans le but d’envoyer de l’amour à ceux qui n’en reçoivent pas.

Crédit photo : Valentines by Kids

Tout a commencé en 2020, quand Patrick a participé à une opération caritative de préparation de colis alimentaires pour des enfants malades. Dans chaque paquet de nourriture, Patrick a décidé de joindre une lettre bienveillante et pleine d’attention, avec des mots d’amour et des petits cœurs. Ce jour-là, il a rédigé 30 lettres, et son activité est rapidement devenue une passion.

« Je n’arrêtais pas de me dire que ce serait génial si je pouvais trouver un moyen d’en envoyer à toutes celles et ceux qui adoreraient en recevoir, mais à qui personne n’écrit », a confié le jeune homme.

Il envoie des lettres d’amour à des personnes âgées ou hospitalisées

L’année suivante, Patrick a décidé d’envoyer des lettres d’amour à l’occasion de la Saint-Valentin. Pour cela, il a demandé de l’aide auprès de ses camarades de classe, qui se sont joints à lui pour écrire 300 cartes, qui ont été distribuées à des adultes hospitalisés et atteints de cancer. En 2022, des élèves d’autres écoles ont rejoint le mouvement et 3 000 lettres ont été distribuées.

Crédit photo : Valentines by Kids

À seulement 14 ans, Patrick gère tout, tout seul. Il a créé un site internet pour recruter des rédacteurs volontaires et il prend lui-même contact avec des maisons de retraite, des hôpitaux et des associations d’aide aux enfants malades, pour trouver des personnes à qui écrire.

Avant d’envoyer ses courriers, il stocke le tout chez ses parents. Le jour J, les lettres sont récupérées par des chauffeurs-livreurs et acheminées vers les 60 organisations. Si Patrick a pu se payer ces services de livraison, c’est grâce au financement de deux organisations à but non lucratif locales.

16 000 cartes de Saint-Valentin ont été distribuées

Cette année, des milliers d’élèves volontaires venus de 62 écoles du pays se sont joints à lui. Au total, 16 000 cartes de Saint-Valentin ont été rédigées, toutes écrites à la main et personnalisées. Elles ont été distribuées ce mardi 14 février, pour faire le bonheur des destinataires. Avec toutes ces lettres, la maison de Patrick s’est transformée en un véritable bureau de poste.

Crédit photo : Valentines by Kids

« Bien sûr, ça prend de la place, mais moi, je pense aux personnes qui vont ouvrir ces courriers et à qui ça va décrocher un sourire. Celles et ceux qui n’ont plus de famille, qui sont seuls ou qui sont malades », a expliqué Patrick.

Un geste bienveillant qui fait chaud au cœur en ce jour de Saint-Valentin.