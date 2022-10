Des super-héros rendent visite aux enfants malades dans plusieurs hôpitaux de France

Aux hôpitaux de Lyon, Montpellier et Dijon, les enfants hospitalisés ont eu la surprise de recevoir la visite de plusieurs super-héros. Un événement qui a apporté de la joie et réchauffé les cœurs.

Dans l'après-midi de ce lundi 3 octobre, les enfants de l’hôpital Femme-Mère-Enfant de Bron, aux hospices civils de Lyon, ont reçu une merveilleuse visite à laquelle ils ne s’attendaient pas. En effet, les super-héros Captain America, Spiderman, Batman et Deadpool sont venus les rencontrer le temps de quelques heures.

Crédit photo : @PoliceNat69

Cet événement a pu être rendu possible grâce à quatre anciens policiers du Raid et du GIGN qui sont aujourd’hui bénévoles pour l’association Super Héros Grand Coeur. Les quatre anciens policiers donnent de leur temps pour égayer la vie des enfants hospitalisés et leur apporter des moments de bonheur dans leur quotidien difficile.

Des super-héros à l’hôpital

Les quatre super-héros ont descendu la façade de l’hôpital en rappel et ont apporté une vraie parenthèse de magie et de bonheur aux enfants hospitalisés, dont les visages ont été illuminés par des grands sourires.

Batman, Superman, Flash : les super-héros ?‍ ont rendu visite aux #enfants hospitalisés du @CHU_Montpellier ce mercredi. Très belle initiative des sociétés Sud Vertical et Onet, en charge de l’entretien des bâtiments, et des équipes du CHU. #hopital #Montpellier #midilibre pic.twitter.com/mozHbYaHEe — Fabien Arnaud (@FabienArnaud2) September 28, 2022

Cet événement s’est également produit à l’hôpital de Montpellier, où des laveurs de vitres se sont eux-aussi déguisés en super-héros. Ils sont également descendus en rappel sous les yeux médusés d’une trentaine d’enfants, accompagnés d’une musique de film. Ainsi, ils ont pu saluer les enfants restés dans leur chambre en leur faisant coucou à travers les vitres de l’hôpital.

« On manque de rêves parce que les journées sont difficiles. Quand on a un peu de magie avec des super-héros, ça fait beaucoup de bien aux enfants », a confié Anne-Karine, maman d’une petite fille malade à l’hôpital de Montpellier.

Crédit photo : @disp_dijon

Après la descente en rappel, un goûter a été organisé pour que les enfants passent du temps avec les trois super-héros présents : Spiderman, Batman et Superman.

La dernière ville à avoir organisé cette opération est celle de Dijon puisque ce vendredi 30 septembre, Superman, Captain America, Iron Man et Spiderman sont descendus en tyrolienne du toit de l’hôpital pour apporter de la joie et des cadeaux aux enfants hospitalisés.