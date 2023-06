Déjà entrepreneur à 17 ans, ce lycéen présente son site pour aider les jeunes à trouver un job d'été

Maxence Lamhaut n’est pas un lycéen comme les autres car il est déjà… entrepreneur. À seulement 17 ans, il a créé un site afin de mettre en relation les jeunes lycéens et les employeurs.

L’accès à l’emploi pour les jeunes demeure bien compliqué, surtout pour les lycéens qui n’ont aucune expérience professionnelle et qui sont mineurs. Pourtant, comme on ne cesse de l’entendre, du travail, il y en a. Mais en France, l’âge moyen du premier emploi est de 19 ans et les mineurs, entre 16 et 18 ans, sont souvent laissés pour compte. Donc comment relier ces jeunes à ces emplois saisonniers ?

Crédit photo : France 3

C’est là que Maxence Lamhaut intervient ! À seulement 17 ans, ce lycéen a créé une plateforme en ligne mettant en relation les jeunes et les employeurs, intitulée youngsjob.com.

L’idée lui est venue l’été dernier, en écoutant les informations, mais aussi à travers les discussions qu’il peut avoir avec ses amis sur la thématique de l’emploi : “Moi je vois au 20h qu’il manque des saisonniers partout en France et à côté j’ai mes potes qui me disent ‘nous, on cherche du taff et ne trouve pas’, alors que c’est légal”.

Entre les employeurs à la recherche de saisonniers et des jeunes cherchant un travail pour l’été, il manquait donc quelque chose que Maxence est venu proposer.

Faciliter l’accès à l’emploi saisonnier pour les mineurs

En trois semaines d’existence, son site cumule déjà plus de 300 visiteurs au quotidien et reçoit entre 5 à 10 nouvelles propositions d’emplois par jour, dans tous les domaines. Pour convaincre les employeurs de publier des annonces sur son site, Maxence a créé une page pour expliquer qu'il est légal d’employer des personnes mineures.

“J’ai créé une page sur le site où on explique que c’est légal, où on met les articles du Code du Travail et les autorisations sont très simples à remplir pour des jeunes. Il faut juste une signature parentale”, explique-t-il à France Télévisions.

Crédit photo : Capture d'écran

Ainsi, sur youngsjob.com, il est possible de retrouver des opportunités d’emploi dans la restauration, l’animation et la vente, des secteurs fortement impactés par le manque de candidats depuis la pandémie de Covid-19.

Maxence a reçu l’aide de ses parents pour les aspects juridiques, mais il a créé lui-même le site : “Il va découvrir qu’il y a des réglementations sur le travail, il va découvrir qu’il y a des salaire, ce que ça veut dire une salaire net et brut”, explique son père.

En tout cas, le site peut se vanter d’avoir déjà mis en connexion des jeunes avec des employeurs, à l’image de Jules, 17 ans, camarade de classe de Maxence. Il a décroché son premier job d’été, de la mise en rayon dans une pharmacie pour 1710 euros brut par mois : “C’est qui est assez simple, c’est que le site est dédié aux 16-18 ans donc il n’y a pas besoin de remplir de quelconques informations à part la carte d’identité pour prouver qu’on est bien mineur”, confie-t-il.