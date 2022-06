La fille de Beyoncé crée le buzz en raison de sa ressemblance incroyable avec sa maman

Blue Ivy, la fille de Beyonce et Jay-Z, a été photographiée avec son père lors du match des finales de la NBA à San Francisco lundi 13 juin dernier. Et les fans se sont déchaînés sur Twitter après avoir remarqué à quel point la fillette de 10 ans ressemblait à sa célèbre maman.

Crédit : Getty

À voir aussi

La ressemblance était évidente alors que la jeune fille était assise aux côtés de son père pour une rare sortie publique. Sur la toile, les internautes ont notamment remarqué un lien incroyable entre l’apparence de Blue Ivy et celle de Beyoncé, aujourd’hui âgée de 40 ans, en 2007. Et effectivement, en regardant la photo partagée dans cet article, où l’on voit la star de la musique avec ses cheveux bouclés et ses créoles aux oreilles, c’est juste bluffant.

Crédit : NBAE

Crédit : NBAE

Les internautes bluffés par une telle ressemblance

Sur les réseaux sociaux, les fans ont écrit : « Beyoncé a vraiment copié et collé son look sur elle » ou encore « Blue Ivy a volé le visage entier de Beyoncé ! ». Pourtant, beaucoup de gens ont également pu voir les similitudes entre Blue Ivy et son père et l’ont fait savoir dans leurs commentaires : « elle est la jumelle de son père ». On peut aussi lire : « la génétique est à l'œuvre entre Jay-Z et Beyoncé. Blue Ivy est une réplique des deux à parts égales. »

Impressionnant, n’est-ce pas ?