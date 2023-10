À 94 ans, elle réalise son dernier rêve, grâce à des ambulanciers, avant de pousser son dernier souffle

En Australie, des ambulanciers ont réalisé le dernier voeu d’une grand-mère mourante, en l’amenant voir l’océan une dernière fois.

C’est le genre d’histoire à même de faire fondre les coeurs des plus endurcis ! En Australie, Shirley McHugh, aussi connue sous le nom de “Shirl the Peal”, savait que son temps était compté. À 94 ans et proche de son dernier souffle, elle avait un dernier souhait que les ambulanciers, qui la transportaient alors, ont pu réaliser.

Se préparant à un sombre horizon, elle voulait voir l’océan une dernière fois. Elle a alors prononcé cette requête alors qu’elle était transportée de Sydney à Newcastle, deux villes distantes de deux heures par la route.

"Je suis à la maison"

Dès lors, les ambulanciers ont décidé de faire un arrêt spontané près de la plage, au niveau du Bar Beach dans la ville de Newcastle, où elle avait ses habitudes. Arrivant sur les lieux, Shirley a déclaré aux ambulanciers : “Je suis à la maison”.

Elle a donc pu réaliser son dernier souhait grâce à la gentillesse et la noblesse des ambulanciers, très émus par le sourire de la vieille dame. Apaisée, l’arrière-grand-mère s’est éteinte quinze heures après avoir pu vivre ce moment qu’elle souhaitait avant de disparaître. Elle laisse derrière elle 10 petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants.

Suite à son décès, la nièce de Shirley n’a pas manqué de remercier les ambulanciers d’avoir pu faire un tel geste. L’histoire a évidemment ému énormément d’internautes, rappelant une histoire similaire survenue deux ans auparavant. Toujours en Australie, des ambulanciers avaient amené un vieil homme, qui attendait son heure dans son lit d'hôpital, voir l'océan une dernière fois avant de mourir paisiblement.

Dans ces moments difficiles, le plus important est toujours d’accompagner au mieux une personne mourante jusqu’à son dernier souffle. Avec leur incroyable geste, les ambulanciers n’auraient pas pu faire mieux.