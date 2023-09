Une association solidaire récolte les surplus de fruits et légumes pour une noble cause, à Dijon

L’association “Cueillette Solidaire 21” vient d’être créée à Dijon. Son objectif : récolter les surplus de fruits et légumes dans les vergers pour les donner aux personnes dans le besoin.

Partout en France, de nombreux propriétaires de vergers et de potagers n’ont pas le temps de cueillir tous leurs fruits et légumes. Quand ces derniers sont trop nombreux, ils ne sont pas récoltés à temps et commencent à pourrir, entraînant un important gaspillage alimentaire.

Pour y remédier, l’association “Cueillette Solidaire 21” vient d’être créée à Dijon. L’objectif : récolter les surplus de fruits et légumes dans les vergers afin de les redistribuer aux personnes dans le besoin. Cette association a été créée par Christine Laborier, qui a vu un jour un cerisier croulant sous le poids de ses cerises en ville. Les fruits n’étaient pas cueillis et étaient en train de se perdre alors qu’ils auraient pu profiter à de nombreuses personnes. Face à cette constatation, Christine Laborier a créée l’association fin 2022, et cette dernière compte désormais une cinquantaine de bénévoles.

Récolter les surplus de fruits et légumes

Depuis la création de l’association, les bénévoles se rendent dans les vergers des propriétaires qui ne peuvent pas ou n’ont pas le temps de cueillir leurs fruits et légumes.

“Nous nous proposons d’aller cueillir sur des terrains privés ou publics tout ce qu’on nous propose. Là, on est déjà sur nos premières cueillettes. Nous avons cueilli à Hauteville-lès-Dijon, en deux fois, 80 kilos de prunes. On a des particuliers aussi qui nous ont proposé des mirabelles et on est en ce moment sur les figues. On a eu aussi un don d’une maraîchère de Labergement-lès-Auxonne de 100 kilos de courgettes. C’est vraiment génial”, a expliqué Christine Laborier.

Donner des fruits et légumes aux plus démunis

Comme l’association ne dispose pas de locaux adaptés pour conserver tous les fruits et légumes cueillis, les bénévoles donnent immédiatement les aliments à la Banque Alimentaire. Cette dernière se charge de les redistribuer à ses bénéficiaires et aux associations locales qui aident les personnes dans le besoin.

Crédit photo : iStock

“On a juste nos voitures personnelles, donc l’intérêt, c’est qu’on puisse donner tout de suite ces fruits au lieu qu'ils soient gâchés, a précisé Christine Laborier. Il n’y a aucune raison qu’ils ne soient pas consommés et on a choisi de faire en sorte que les gens les plus démunis en profitent. Il y a donc un aspect social en plus de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Les gens qui nous ont contactés étaient vraiment contents de nous donner leurs fruits parce qu'ils travaillent ou ont travaillé dans leur jardin et ils n’ont pas envie que ça soit perdu.”

Une initiative solidaire qui permet de lutter contre le gaspillage alimentaire tout en venant en aide aux personnes dans le besoin.