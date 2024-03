À Lille, une gérante de boutique affiche les visages de deux femmes qui auraient essayé de voler dans sa caisse

À Lille, une commerçante n’a pas hésité à exposer les visages de deux femmes pour une raison bien précise.

Ce n’est un secret pour personne : en France, de nombreux magasins sont victimes de vols. Et ce n’est pas Jihane Malfi, une commerçante basée à Lille (Nord), qui oserait dire le contraire.

La semaine dernière, cette gérante a bien failli tomber dans le piège d’une arnaque bien rodée dans sa boutique de robe de mariées.

Face à cette situation, Jihane Malfi n’a pas hésité à poster sur les réseaux sociaux les visages de deux femmes qui auraient tenté de voler dans sa caisse. Elle raconte sa mésaventure dans les colonnes de France 3 Hauts-de-France.

Crédit Photo : Maji Couture

«Ça s’est passé jeudi 21 mars, il y a une semaine, en fin de journée», explique cette quadragénaire auprès du site d’information. Cette dernière était en train de remettre un colis à un client lorsqu’elle a aperçu deux femmes entrer dans la boutique.

«L’une avait des lunettes de soleil, la seconde semblait agitée. Elles ont rapidement regardé les robes, en ont pris une et m’ont dit qu’elles l’achetaient, sans même l’essayer», détaille la commerçante. Selon ses dires, les clientes avaient un comportement bizarre.

Les clientes tentent de voler dans la caisse

Alors qu’elle se dirigeait vers la caisse, l’une des femmes a décidé de régler son achat : «Tout le monde paie en carte bleue, personne ne paie en liquide. Mais là, elle me sort un billet de 200 euros pour payer une robe à 79 euros».

Après avoir vérifié l’authenticité du billet, la gérante a ouvert sa caisse pour lui rendre la monnaie : «Je sors 2 billets de 50 euros qu’elle prend. Elle en plie un, celui du dessous, et le cache sous son portefeuille puis me rend le premier billet en me demandant de lui donner un billet de 100 euros à la place», raconte Jihane Malfi.

Troublée, la commerçante lui a alors indiqué qu’elle n’avait pas de billet de 100 euros : «Elle tournait en rond, regardait les caméras, me disait qu’elle n’avait pas le temps».

Résultat : Jihane Malfi a récupéré le billet de 50 euros avant de rendre celui de 200 euros à la cliente.

Crédit Photo : Shutterstock

Les commerçants n’ont pas le droit d’afficher le visage des voleurs

Comme le précise France 3, la gérante s’est empressée de regarder les bandes de ses caméras de vidéosurveillance après le départ des deux femmes : «En visionnant avec, je me suis rendu compte de l’arnaque et je me suis dit que ça n’était pas passé loin».

Le lendemain, Jihane Malfi a contacté la police, mais cette dernière a refusé de se déplacer. C’est dans ce contexte que la Nordiste a décidé de publier sur ses réseaux sociaux la scène enregistrée par les caméras.

Crédit Photo : Jihane Malfi / Maji Couture

Le hic ? Cette pratique est interdite par la loi en France. D’après le Code pénal, «l'atteinte à la vie privée par la diffusion d'images est passible d'un an de prison et 45 000 euros d’amende».