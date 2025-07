Vidéo : les images spectaculaires du foudroyage de la tour Kennedy à Loos

Ce dimanche 20 juillet, un important dispositif a été mis en place pour permettre la destruction de la tour Kennedy, à Loos, qui était la plus haute tour au nord de Paris. Les images sont à couper le souffle !

C’est un bâtiment iconique de la métropole lilloise qui s’est effondré ce dimanche 20 juillet, à 11h30. Bâtie en 1968, la tour Kennedy était l’immeuble le plus haut situé au nord de Paris.

Elle dominait le paysage urbain dans le quartier des Oliveaux, à Loos, commune située en périphérie de Lille. Composée de 28 étages et mesurant 95 mètres, elle a été détruite car elle ne répondait plus aux normes en vigueur et sa rénovation était beaucoup trop coûteuse.

Les autorités avaient donc décidé de la dynamiter pour rebâtir un nouvel édifice. Ainsi, ce sont 1 700 habitants du quartier qui ont été évacués d’un large périmètre de 200 mètres autour de l'édifice pour des raisons évidentes de sécurité. Pour détruire la tour Kennedy, 800 kilos de dynamite ont été utilisés.

Détruire pour mieux reconstruire

Les médias, nombreux en masse, ainsi qu’une centaine de curieux, n’ont pas manqué de filmer ce moment offrant des images spectaculaires du bâtiment en train de s’effondrer. Au moment de sa chute, un épais nuage de fumée s'est répandu dans les quartiers.

Pour l’édile de Loos, Anne Voituriez, ce foudroyage « symbolise la fin de la première étape du programme de renouvellement urbain ». La ville promet de nouveaux logements et des équipements publics. Le relogement des habitants de la tour avait commencé en 2020.

Désormais, il va falloir débarrasser les 19.000 tonnes de gravats qui vont être utilisés pour reconstruire de nouveaux bâtiments dans le quartier. La ville de Loos souhaite que « 100 % des gravats soient évacués au plus tard mi-septembre 2025, afin d’éviter les nuisances lors de la rentrée scolaire ».