Accusé de harcèlement scolaire, un élève de 14 ans est arrêté par la police et menotté en plein cours

Dans le Val-de-Marne, au collège d’Alfortville, un jeune garçon de 14 ans a été arrêté par la police dans sa salle de classe. Il a été menotté sous les yeux ébahis des autres élèves, choqués par la scène.

Ce lundi 18 septembre, la police est intervenue au collège d’Alfortville, dans le Val-de-Marne. Un élève de 14 ans a été interpellé par les forces de l’ordre en plein cours de SVT. Les policiers sont entrés dans la classe et ont menotté l’élève. La raison ? L’adolescent est accusé de harcèlement scolaire sur une autre élève âgée de 15 ans et provenant d’un autre établissement.

L’accusé serait entré dans un groupe d’échanges entre adolescents sur les réseaux sociaux et aurait proféré des menaces de mort ainsi que des insultes transphobes contre la victime présumée, qui était en cours de transition de genre. Ainsi, l’élève a été menotté sous les yeux de ses camarades avant de quitter l’établissement.

“La directrice rentre, donc nous on se lève et là elle nous dit : “Intervention policière sévère”. Les policiers prononcent son nom, il se lève pour aller les rejoindre et là, ils l’attrapent par le bras et lui passent les menottes devant tout le monde. J’étais complètement choquée, j’ai eu du mal à suivre le cours après”, a confié une collégienne qui a assisté à la scène.

Une arrestation jugée disproportionnée

Depuis, cette arrestation fait beaucoup de bruit et a été jugée disproportionnée par des personnalités politiques et certains parents d’élèves du collège. Ces derniers ont affirmé que l'arrestation aurait pu avoir lieu pendant la récréation ou dans le bureau du principal.

Des collégiens supposent quant à eux que les policiers cherchaient à choquer les élèves afin de leur montrer la gravité du harcèlement scolaire.

“Je pense que c’est pour faire un électrochoc dans les esprits. Pour qu’on se dise que si ça lui arrive à lui, ça peut arriver à tout le monde”, a expliqué une élève de l’établissement.

Le collégien a été placé en garde à vue et a exprimé des regrets. Par la suite, le parquet prononcera à son encontre une mesure de réparation pénale.