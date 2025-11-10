La prison ‭«très dure‭» pour Nicolas Sarkozy, il est libéré après 20 jours d'incarcération

Le 25 septembre, Nicolas Sarkozy a été condamné à cinq ans de prison ferme dans l’affaire du financement libyen. Finalement, sa demande de mise en liberté a été acceptée ce lundi 10 novembre.

L’ancien président Nicolas Sarkozy a été condamné le 25 septembre dernier à cinq ans de prison. Il a été reconnu coupable d’association de malfaiteurs dans l’affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle en 2007.

Ainsi, le tribunal correctionnel de Paris l’a condamné à cinq ans de prison ferme et Nicolas Sarkozy a été incarcéré à la prison de La Santé le 21 octobre.

Crédit photo : AFP

Nicolas Sarkozy quitte la prison

Affirmant que les conditions de sa détention étaient “très dures”, Nicolas Sarkozy a formulé une demande de mise en liberté.

“C’est très dur, ça l’est certainement pour tout détenu, je dirais même que c’est éreintant”, a-t-il déclaré, comme le rapporte BFMTV.

Crédit photo : AFP

Ce lundi 10 novembre, la cour d’appel de Paris a accepté cette demande. Nicolas Sarkozy est sorti de prison après 20 jours d’incarcération et a été placé sous contrôle judiciaire. Selon des informations du journal Le Monde, il a quitté la prison après la décision de la cour d'appel, à bord d'une voiture aux vitres teintées et escortée par des motards de la police.

Des règles à respecter

Lors de l’examen de la demande de mise en liberté, qui était retransmise en visioconférence depuis la prison, Nicolas Sarkozy a voulu rendre hommage au personnel pénitenciaire qui “a été d’une humanité exceptionnelle et qui a rendu ce cauchemar, parce que c’est un cauchemar, supportable”.

Lors de sa remise en liberté, Nicolas Sarkozy devra respecter plusieurs règles. Il a l’interdiction de sortir du territoire français, d’entrer en contact avec le garde des Sceaux Gérald Darmanin, ainsi qu’avec d’autres témoins de l’affaire du financement libyen.