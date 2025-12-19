Cette ancienne prison historique de 8 800 m² est à vendre dans une grande ville française

Un bâtiment atypique et chargé d'histoire, situé dans un quartier recherché d'une grande ville française, est désormais proposé à la vente. Description.

À la recherche d'un bien immobilier atypique ? Nous avons peut-être trouvé la perle rare qui saura vous séduire.

Une ancienne prison, située en plein centre-ville de Caen (Calvados), est à vendre pour une somme qui n'a pas encore été communiquée.

D'une superficie de... 8 800 m², ce bâtiment, chargé d'histoire, est en effet sur le marché depuis le 12 décembre. Ce bien, pour le moins rarissime, est cédé aux plus offrants par l'État, qui n'en a désormais plus l'usage.

Crédit photo : France Télévisions

Avis aux acheteurs, l'ancienne prison de Caen est à vendre

Comme l'expliquent nos confrères de France 3 Normandie, cette ancienne maison d'arrêt a été construite entre 1899 et 1904 en pierre de Caen, une roche calcaire issue des carrières de la région caennaise. Selon le descriptif de l'annonce, disponible sur le site des cessions immobilières de l'État, ce bien « atypique » est« libre d'occupation». L'établissement est vide et à l'arrêt depuis la cessation des activités pénitentiaires en 2023, date à laquelle tous les prisonniers ont été transférés dans la ville d'Ifs, à 7 kilomètres de Caen.

La surface habitable de la prison est de 8 800 m² mais la superficie totale atteint, quant à elle, les 18 397 m². Les potentiels acheteurs doivent toutefois garder à l'esprit que des travaux devront être réalisés. Le diagnostic de performance énergétique suggère ainsi de remplacer les fenêtres simple vitrage, mais aussi de refaire l'isolation des murs ou encore la toiture. Mais rien d'insurmontable et, surtout, rien qui pourrait menacer, à terme, l'édifice.

« Les bâtiments souffrent d'un état de vétusté généralisé, mais ces désordres ne sont pas suffisamment graves pour remettre en cause leur stabilité ou leur pérennité. », assure le DRAC (Direction régionale des affaires culturelles), qui a également émis un diagnostic afin de rendre compte de l'état du bien.

Crédit photo : France Télévisions

Les férus d'histoire de l'architecture seront certainement déçus d'apprendre que le bâtiment - non classé au titre des monuments historiques - ne possède plus son cachet originel, en raison des nombreuses évolutions structurelles liées aux exigences carcérales. Mais les lieux conservent néanmoins un réel intérêt mémoriel qu'il est nécessaire de préserver. Il s'agit en effet d'un lieu de mémoire, où ont été fusillés des résistants et des opposants politiques le 6 juin 1944, jour du Débarquement de Normandie, lors de la Seconde Guerre mondiale. Une plaque commémorative, apposée sur le portail de la prison, rend d'ailleurs hommage à ces disparus.

L'acquéreur, ou les acquéreurs (si la vente se fait par lots) auront le devoir de faire perdurer ce devoir de mémoire, tout en transformant les lieux en bâtiments d'habitation.

Si vous êtes intéressés, sachez que vous avez jusqu'au 10 avril 2026 pour faire une offre.