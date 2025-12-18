Violée à 15 ans par un adulte, elle le tue et se fait condamner par la justice

Une adolescente francilienne a été condamnée pour l'assassinat de son violeur.

C'est une affaire complexe que la justice avait la lourde charge de juger, le 10 décembre dernier.

Accusée d'avoir mortellement poignardé l'homme qui l'avait violée, une adolescente comparaissait ainsi devant le tribunal pour enfant de Pontoise (Val-d'Oise). Malgré d'évidentes circonstances atténuantes, la jeune femme a pourtant été condamnée à une sévère peine de prison ferme.

Un verdict assez lourd, mais bien inférieur aux réquisitions du parquet.

Elle tue l'homme qui l'avait violée quand elle avait 15 ans, la justice la condamne

Les faits, relatés par nos confrères du Parisien, se sont produits en septembre 2024.

À l'époque, Cynthia (le prénom a été modifié), jeune adolescente de 15 ans au parcours chaotique, erre comme une âme en peine. Victime de violences intra-familiales puis d'un viol collectif durant son enfance, la jeune femme, brisée, a déjà fait une tentative de suicide. Placée dans un foyer à la suite d'une fugue, elle s'en est enfuie très vite et traîne désormais dans les rues.

Accroc à plusieurs drogues, dont le crack, elle se prostitue et n'a nulle part où aller lorsqu'elle fait la connaissance d'un groupe de marginaux, qui ont leurs habitudes dans un quartier de Cergy-Pontoise. Elle décide alors de les côtoyer et tombe rapidement sous le charme de l'un de ces derniers. Cynthia pense avoir trouvé en lui le« protecteur » dont elle avait besoin.

Hélas, elle va perdre cet homme de vue et se retrouver, suite à un enchaînement d'événements malheureux, dans un appartement fréquenté par des toxicomanes. Un soir, l'un d'eux, âgé de 27 ans, se montre pressant envers l'adolescente et lui fait comprendre qu'il veut avoir des relations sexuelles avec elle, en dépit du fait qu'elle soit mineure.

La jeune femme refuse catégoriquement et part se coucher. Mais alors qu'elle dort profondément, l'individu commet sur elle des attouchements ainsi qu'une pénétration digitale non consentie. Réveillée en sursaut en plein viol, Cynthia se met à crier et exprime de nouveau son refus. L'homme n'exprime aucun remord et finit par s'endormir à ses côtés. Déterminée à profiter de son sommeil pour se venger, l'adolescente se précipite alors dans la cuisine, se saisit d'un couteau puis poignarde le violeur à 3 reprises, dont un coup mortel dans le cœur.

Une vengeance que son avocat, Me Frédéric Zajac, estimera « à la limite de la légitime défense », lors du procès.

Jugée du 10 au 12 décembre pour cet assassinat, Cynthia a finalement écopé de 6 ans de prison alors que le ministère public en avait réclamé dix. Cette peine est assortie d’un suivi socio-judiciaire de 6 ans. En cas de non-respect de celui-ci, l'adolescente - qui a déjà effectué un an de détention provisoire - s'expose à 5 années supplémentaires de prison.

« Une décision correcte » , selon son avocat, qui précise par ailleurs que l'adolescente « pourra peut-être sortir d’ici un an et demi ou deux (...) avec des aménagements ».