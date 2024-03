Après 30 ans de cavale, l'une des plus grandes fugitives d'Europe retrouvée grâce à... l'intelligence artificielle

La cavale est terminée pour Daniela Klette : après 30 ans à fuir, cette femme accusée d’attentats terroristes, tentatives de meurtres et braquages a été retrouvée. Elle a été localisée grâce à un logiciel d’intelligence artificielle.

Entre février 1990 et mars 1993, Daniela Klette a été accusée d’avoir participé à trois attentats au sein de la Fraction armée rouge (RAF) ainsi que plusieurs tentatives de meurtres et braquages. Recherchée depuis 30 ans, elle était l’une des plus grandes fugitives d’Europe et restait introuvable.

En février 2023, l’équipe qui anime le podcast “Legion” sur la RBB (radio publique allemande) a reçu un message intriguant de la part d’un auditeur. Ce dernier voulait informer les podcasteurs de sa rencontre suspicieuse avec une certaine Monika, qui disait être une ancienne terroriste de la Fraction armée rouge. Pour lui, cela ne faisait aucun doute : cette Monika n’était autre que Daniela Klette. Pour en savoir plus, les podcasteurs ont contacté le journaliste Michael Colborne, expert en vérification d’images.

La fugitive retrouvée en 30 minutes

L’enquêteur a comparé les deux visages mais s’est rapidement aperçu qu’il ne s’agissait pas de la même personne. Cependant, cette histoire intrigante l’a poussé à mener sa propre enquête. Michael Colborne a utilisé le logiciel de reconnaissance faciale Pimeyes pour tenter de retrouver Daniela Klette. Pour une trentaine d’euros par mois, ce logiciel peut chercher des images similaires à une personne sur internet à partir d’une seule photo.

En seulement 30 minutes, l'intelligence artificielle a réussi à trouver des photos d’une femme ressemblant à Daniela Klette. Sous le nom de Claudia Ivone, cette femme participait à des cours de capoeira à Berlin. S’il s’agissait de Daniela, elle avait changé de nom sans modifier son apparence et possédait même un compte sur les réseaux sociaux où elle postait des photos d’elle.

“Je ne pensais pas que j’allais trouver quelque chose car les photographies de l’avis de recherche avaient 30 ans. L’intelligence artificielle est forte mais elle ne peut pas accomplir des miracles. S’il n’y a pas de photos de gens sur Internet, alors elle ne peut rien trouver”, a confié l’enquêteur.

Des armes de guerre dans son logement

Aujourd’hui âgée de 65 ans, Daniela a été arrêtée par la police allemande le 26 février dernier. La police aurait été mise sur sa piste suite à une information privée et non via le podcast.

“On a fait confiance à cette source et l’indice a été suivi. Les investigations ont finalement permis de localiser Daniela Klette à Berlin”, a déclaré l’Office de la police criminelle de Basse-Saxe.

Lors de son arrestation, Daniela Klette n’a opposé aucune résistance mais des perquisitions menées à son domicile ont permis de découvrir plusieurs armes de guerre et explosifs dont une Kalachnikov, un pistolet-mitrailleur et un lance-grenade.