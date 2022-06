Elle dévoile le message de drague envoyé par un policier après son passage au commissariat et crée un scandale

À sa sortie d’un commissariat, une jeune femme a reçu un message d’un policier qui lui faisait des avances. L’histoire a provoqué un scandale sur Twitter.

Lundi 6 juin, un scandale a éclaté sur le réseau social Twitter. Une internaute a expliqué qu’après s’être rendue dans un commissariat pour déposer sa procuration pour les prochaines élections, elle a reçu un message pour le moins inapproprié.

Crédit photo : iStock

En effet, le policier qu’elle a rencontré au commissariat s’est permis de la contacter sur les réseaux sociaux et de lui envoyer un message. Pour ce faire, il a tapé le nom de la jeune femme sur Facebook et l’a contactée via Messenger.

Elle reçoit des avances de la part d'un policier

Quelques minutes après avoir reçu ce message, la jeune femme a publié un screenshot sur son compte Twitter. En lisant le texte, on comprend tout de suite que l’homme a fait des avances à la jeune femme.

« Bonjour, je suis le policier qui a pris votre procuration. Je me permets de vous écrire car je vous ai trouvé ravissante. J’espère que ma démarche ne vous gêne pas. À bientôt peut-être, bonne journée », a-t-il écrit.

alors LÀ personne est prêt pour l'ampleur du scandale que je vais faire pic.twitter.com/efYKSCaz1J — falkor (@oranomg) June 6, 2022

Ce message a offusqué de nombreux internautes, qui ont conseillé à la détentrice du téléphone de porter plainte contre le policier. Si le message de ce dernier reste poli et respectueux, l’homme a toutefois enfreint plusieurs règles imposées par sa profession, puisqu’il a utilisé des informations recueillies par la police pour contacter la jeune femme dans un but personnel.

Et vous, que pensez-vous de cette histoire ?