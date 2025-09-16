Assassinat de Charlie Kirk : le FBI révèle des messages accablants de Tyler Robinson, le tireur présumé

Tyler Robinson, assassin présumé de Tyler Kirk, aurait avoué le meurtre de Charlie Kirk sur une messagerie en ligne. Détail.

L'enquête sur l'assassinat de l'influenceur pro-Trump Charlie Kirk, abattu le 10 septembre sur le campus universitaire d'Utah Valley, aux États-Unis, va-t-elle bientôt connaître son épilogue ? Rien n'est moins sûr, mais de troublantes révélations sur le principal suspect, Tyler Robinson, pourraient bien permettre aux enquêteurs une avancée significative.

De nouveaux éléments, qui tendent à confirmer la culpabilité du tireur présumé, ont en effet été communiqués par les autorités américaines, selon le Washington Post.

Crédit photo : DR

Tyler Robinson aurait avoué le meurtre de Charlie Kirk sur internet

Soupçonné d’avoir abattu le militant conservateur, le jeune homme de 22 ans aurait avoué son geste sur une messagerie internet, quelques heures avant d'être arrêté sur dénonciation familiale.

Ses aveux auraient été prononcés sur un petit groupe de discussion privé, hébergé par la plateforme en ligne Discord. Dans une série de messages postés le 11 septembre, au lendemain du drame, et destinés à un cercle d'amis, Tyler Robinson aurait ainsi annoncé « une mauvaise nouvelle » en ajoutant qu'il se trouvait « à l’UVU hier » (acronyme de l'Université d'Utah Valley N.D.L.R).

Le Washington Post, qui a pu consulter des captures d'écran de ces échanges en ligne, précise que Robinson aurait posté les messages environ 2 heures avant son arrestation.

Ces nouveaux éléments ont été découverts suite à la saisie de plusieurs appareils électroniques au domicile du suspect, dans lequel ce dernier habitait avec son partenaire présumé, décrit comme une personne transgenre.

« Nous avons des ordinateurs, des ordinateurs portables, des consoles de jeux et des téléphones portables », a ainsi détaillé le directeur du FBI Kash Patel. « Nous allons interroger des dizaines de personnes, non seulement à propos de ces discussions sur Discord, mais aussi sur toutes les communications que cet individu a eues », a-t-il poursuivi.

Crédit photo : DR

Sans rentrer dans les détails, Kash Patel a par ailleurs indiqué que le FBI avait en possession un autre échange, de SMS cette fois, dans lequel « le suspect déclarait expressément qu'il avait la possibilité d'éliminer Charlie Kirk, et qu'il allait le faire. »

L'enquête se poursuit.