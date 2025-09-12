Mort de Charlie Kirk : le FBI révèle de nouvelles images du tireur en fuite, juste après l'assassinat

Le FBI vient de diffuser de nouvelles images de l'assassin présumé de Charlie Kirk.

Deux jours après l'assassinat de l'influenceur pro-Trump, Charlie Kirk, abattu en plein débat public ce mercredi 10 septembre sur le campus d'Utah Valley, à Orem, l'auteur des coups de feu est toujours recherché.

Les deux premiers suspects, arrêtés dans la foulée du drame, ont en effet été mis hors de cause et la chasse à l'homme se poursuit. Afin d'accélérer ses investigations, le FBI en appelle donc à la population américaine pour obtenir des informations sur le tireur présumé, dont de nouvelles images ont été révélées.

Crédit photo : DR

Le FBI a fait appel à l'aide du public pour capturer l'assassin de Charlie Kirk

« Nous demandons l'aide du public pour identifier ce suspect dans le cadre de la fusillade mortelle de Charlie Kirk à l'Université d'Utah Valley », a ainsi déclaré le FBI sur le réseau social X.

Crédit photo : @FBISaltLakeCity / X

Le célèbre Bureau fédéral d'enquête américain a donc diffusé des imagse d'une personne, présentée comme le tireur présumé, et demandé aux Américains, susceptibles d'apporter des renseignements, de se manifester. Un numéro de téléphone, créé à cet effet, a également été mis en place pour faciliter la remontée d'informations.

LE FBI a ensuite livré davantage de détails quant à ce suspect, donnant une description précise de ce dernier, tout en détaillant ces faits et gestes le jour du meurtre. Des informations recueillies à l'aide des vidéos des caméras de surveillance du campus d'Utah Valley. Sur certaines de ces images, on distingue notamment l'individu sauter d'un toit et quitter les lieux, peu après le drame (vidéo et capture d'écran ci-dessous).

Crédit photo : @FBISaltLakeCity / X

« Les traces recueillies sur le toit comprennent des empreintes de chaussures, d'avant-bras et de paume. L'arme et les munitions du tireur ont été retrouvées dans une zone boisée près de l'université », ont précisé les autorités.

Le FBI a par ailleurs déclaré qu'il offrirait une récompense de 100 000 dollars à toute personne disposant d'informations, permettant une arrestation dans cette affaire.

La course poursuite est donc lancée.