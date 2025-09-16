Le message de Chris Pratt en soutien à Charlie Kirk fait polémique, il répond à ses détracteurs en vidéo

Une fois de plus, Chris Pratt est au cœur d’une polémique auprès des fans de Marvel après son message de soutien à Charlie Kirk. Il n’a pas mis bien longtemps pour répondre aux critiques.

L’assassinat de Charlie Kirk, survenu le 10 septembre dernier, a fait beaucoup réagir l’opinion publique partout dans le monde. Parmi les quelques personnalités qui ont rendu hommage à l’influenceur pro-Trump se trouve Chris Pratt.

Crédit photo : AFP

L’acteur des Gardiens de la Galaxie a publié un message sur X le jour de la mort de Charlie Kirk :

« Je prie pour Charlie Kirk en ce moment, pour sa femme et ses jeunes enfants, pour notre pays. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Que Dieu nous aide. »

Cependant, son message n’a pas été du goût des internautes.

« Hé les gars, priez avec moi »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Chris Pratt (@prattprattpratt)

Les fans de Marvel ont été nombreux à rappeler à Chris Pratt que Charlie Kirk défendait des idées très conservatrices. De ce fait, beaucoup se sont demandés pourquoi l’acteur restait silencieux après d’autres tragédies.

« Oh, tu dis quelque chose maintenant comme s’il n’était jamais rien arrivé de pire dans le monde » ; « De toute façon, nous ne regarderons rien de ce dans quoi tu joues. Laisse Marvel tranquille », ont fustigé plusieurs internautes.

Malgré la polémique naissante, la vidéo de Chris Pratt a été ‘likée’ plus de 800 000 fois et compte plus de 18 000 commentaires positifs comme négatifs. Devant les réactions que sa prise de parole a suscitées, Chris Pratt s’est de nouveau emparé de ses réseaux sociaux.

Capture d'écran. Crédit photo : Chris Pratt/ Instagram

Hier, l’acteur a posté une courte vidéo dans laquelle il semble répondre, indirectement, aux critiques : « Hé les gars, faites une pause rapide et priez avec moi », lance-t-il avant de réciter un verset de la Bible.

« Bon, maintenant vous pouvez continuer à scroller ou éteindre votre téléphone et sortir. Je vous suggère la deuxième option. Allez prendre un peu de soleil. Allez contempler un arbre, touchez de l'herbe. Appelez un ami ». « Si vous avez le temps d'être sur votre téléphone en ce moment, vous avez le temps de faire votre to-do list et vous avez le temps de tendre la main à quelqu'un dans le besoin. Partagez cette prière avec lui », ponctue l’acteur.

Cette fois-ci, les commentaires ont été plus mesurés. Certains internautes saluant même le message de paix véhiculé par Chris Pratt. Pas sûr cependant que cela aide la réputation, déjà ternie, de l’acteur. Ce dernier est souvent au coeur de polémiques pour sa fréquentation d’une église supposée homophobe, ses opinions politiques et son comportement peu respectueux envers son ex-femme, Anna Faris.