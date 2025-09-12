L'assassin présumé de Charlie Kirk, dont le nom a été révélé, avait écrit des messages glaçants sur les balles qu'il a tirées

Ce vendredi 12 septembre, sur Fox News, Donald Trump a annoncé l’arrestation du suspect, qui aurait été dénoncé par son père aux autorités.

Deux jours après l’assassinat de Charlie Kirk, la chasse à l’homme semble avoir pris fin aux États-Unis. Ce vendredi matin, le président des États-Unis, invité dans l'émission "Fox & Friends" sur Fox News, a annoncé que le suspect recherché avait été arrêté.

« Avec un haut degré de certitude, je pense que nous l’avons en détention»

Donald Trump a précisé que l’arrestation a pu avoir lieu grâce au signalement de « quelqu’un de très proche » du suspect. Il a même évoqué l’implication du père du suspect lui-même, ainsi que d’un pasteur proche de la famille.

« Je peux me tromper mais je vous dis ce que j’ai entendu »

Hier, à plusieurs reprises au cours de la journée et alors que la chasse à l’homme se révélait infructueuse, les enquêteurs avaient diffusé des images du suspect, captées par des images de vidéo surveillance avant et après le meurtre de Charlie Kirk.

Crédit photo : AP

La police fédérale avait tout misé sur l’aide du public, en promettant une récompense de 100 000 dollars pour toute information menant au suspect, appelant à être vigilant sur le t-shirt et le sac à dos de l’homme habillé en noir sur les images.

Une famille partisane des armes à feu

L’arrestation du suspect a aussi été confirmée par des sources proches de l’enquête auprès de Fox News, en précisant que ce dernier avait été interpellé jeudi soir, après 23 heures, dans la ville de Saint George dans l’Utah, à plus de 420 kilomètres du campus où le meurtre a été perpétré.

Selon Fox News, le suspect, âgé de 22 ans, s’appellerait Tyler Robinson. Même s’il a pris des pincettes dans son annonce, Donald Trump espère que le suspect sera condamné à la peine de mort si sa culpabilité est reconnue.

Crédit photo : FBI via AFP / Getty Images

Aîné d’une famille de trois enfants, il aurait lui-même étudié à l’université de l’Utah, avant de se fondre sans problème dans l’événement organisé par le mouvement de Charlie Kirk mercredi, intitulé « Prove me wrong », qui invitait les étudiants à venir débattre avec l’influenceur, icône de la droite trumpiste.

Lors d’une conférence de presse, le FBI a révélé des détails troublants concernant des messages inscrits sur les munitions retrouvés près de la scène du crime. Le suspect avait notamment écrit des mots comme “Hey, fasciscte !”, “Attrape !” sur les balles. D’autres comportaient même des phrases provocatrices : “oh Bella caio, bella ciao, bella ciao ciao” en référance à la célèbre chanson popularisée par la série La Casa de Papel, tandis qu’une autre disait : “si tu lis ça tu es gay lmao”.

Sa mère, très active sur les réseaux sociaux, publiait régulièrement des images de ses trois enfants et notamment de l’aîné. Dans au moins une publication, un des petits frères du suspect s’entraîne avec des armes à feu à gros calibre.

Crédit photo : Tyler Robinson

Selon le New York Post, le père du suspect, qui aurait fourni des informations essentielles aux enquêteurs, travaille depuis 27 ans dans le bureau du shérif de la petite ville de Washington, dans l’Utah.