Mort de Charlie Kirk : le père du principal suspect recevra-t-il une récompense de 1 million de dollars pour avoir dénoncé son fils ?

Suite à l’assassinat de Charlie Kirk ce mercredi 10 septembre, une récompense de 1 million de dollars a été promise à quiconque donnerait des informations aux autorités pour retrouver le tueur. Finalement, il s’agirait de Tyler Robinson, un jeune de 22 ans, dénoncé par son père.

Mercredi 10 septembre, l’influenceur pro-Trump Charlie Kirk a été assassiné lors d’un meeting à l’Université Utah Valley, aux États-Unis. Le tireur a été aperçu sur une vidéo et peu de temps après l’assassinat, le FBI a partagé des images pour l’identifier, montrant un jeune homme svelte, vêtu d’un tee-shirt sombre à manches longues avec un drapeau américain sur le torse, un jean, des lunettes de soleil, une casquette bleue et des chaussures de sport.

Depuis la mort de Charlie Kirk, le tueur était activement recherché. Dans un premier temps, le FBI a annoncé qu’il pourrait offrir une récompense allant jusqu’à 100 000 dollars pour toute information qui permettrait d’identifier et d’arrêter le tueur. Cette récompense a augmenté au fil du temps car Alex Bruesewitz, l’un des conseillers de Donald Trump, a proposé d’ajouter 25 000 dollars. Finalement, le milliardaire Bill Ackman a promis plus de 1 million de dollars de récompense, créant une somme finale de 1 150 000 dollars.

Un suspect arrêté

Jeudi 11 septembre, les autorités ont finalement arrêté Tyler Robinson, un jeune homme âgé de 22 ans. Celui-ci a été dénoncé par son père, qui aurait contacté l’un de ses amis, qui aurait lui-même contacté les autorités. En effet, Matt Robinson aurait reconnu son fils sur les images partagées par le FBI, et il n’a pas hésité à le dénoncer.

“Le soir du 11 septembre 2025, un membre de la famille de Tyler Robinson a contacté un ami de la famille, qui a contacté le bureau du shérif du comté de Washington avec des informations selon lesquelles Tyler leur avait avoué ou laissé entendre qu’il avait commis l’incident”, révèle le rapport de police relayé par Unilad.

Qui touchera la récompense ?

Face à ce cas de figure, une question se pose : le père de Tyler Robinson touchera-t-il la récompense promise ?

“Un certain nombre de personnes ont contacté et/ou publié des messages exprimant leur inquiétude quant au fait que le père de Tyler Robinson pourrait recevoir une récompense de 1,2 million de dollars pour avoir dénoncé son fils, ce qui inspire quelques réflexions”, a réagi Bill Ackman sur X.

Comme l’explique Bill Ackman, en lien avec le FBI, Matt Robinson recevra une récompense uniquement s’il n’est pas lié à l’affaire. S’il est reconnu coupable d’avoir contribué à la mort de Charlie Kirk ou d’avoir agi par négligence, il ne recevra pas d’argent et fera l’objet de poursuites civiles ou pénales. Mais s’il s’avère qu’il n’a aucun lien avec l’assassinat, il pourrait toucher la récompense.

“Oui, nous paierons la récompense si elle est méritée à celui qui, selon le FBI, a fourni les informations qui nous ont conduit à l’arrestation de Tyler. Je tiens toujours parole”, a confirmé Bill Ackman, selon Unilad.

Pour le moment, l’enquête est toujours ouverte pour savoir si Tyler Robinson est bien l’assassin de Charlie Kirk. De son côté, Donald Trump espère qu’il sera “reconnu coupable et condamné à mort pour ce qu’il a fait”.