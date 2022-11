Démarchage téléphonique : voici l'astuce pour y mettre fin définitivement

On vous donne aujourd'hui l'astuce imparable pour en finir avec le démarchage intempestif au téléphone.

Les appels indésirables et intempestifs des démarcheurs et autres centres d'appels font partie de ces choses que l’on déteste, mais contre lesquelles on n’a finalement aucune solution.

À voir aussi

Et pourtant, vous serez ravi d’apprendre que l’on peut très bien s’en débarrasser, grâce à des démarches en lignes très simples.

Crédit photo : Istock

Comment se débarrasser des démarchages intempestifs ?

En effet, vous pouvez vous inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique mise à disposition par le site bloctel.gouv.fr.

Gratuit, ce service instauré en 2014, dans le cadre de la loi n°2014-344 relative à la consommation, « permet à toute personne de refuser d’être démarchée par un professionnel avec lequel elle n’a pas de relation contractuelle en cours ».

Tous les numéros de téléphone indésirables que vous renseignerez seront ainsi inscrits dans une base de données créée à cet effet et ces derniers ne pourront plus vous contacter pour une durée de 3 ans renouvelables.

Depuis le 2 avril 2019, le renouvellement de cette inscription se fait automatiquement, ce qui n’était pas le cas auparavant.

Si vous vous inscrivez après avoir vu ces quelques lignes, vous n’aurez donc pas besoin de vous réinscrire.

En revanche, si vous connaissiez déjà le service bloctel et que vous avez fait cette démarche en ligne avant cette date butoir, gardez à l’esprit qu’il faut procéder à votre réinscription manuellement si cela n’a bien sûr pas encore été fait.

Crédit photo : Istock

Notez que le service ne vous empêchera pas de recevoir d’autres appels de type démarchage, émis par exemple par des associations à but non lucratif car celles-ci ne sont pas considérées comme faisant de la prospection commerciale.

Enfin, si jamais des numéros signalés sur la plateforme continuent de vous harceler au téléphone, même après votre inscription, vous pouvez toujours les signaler en vous rendant sur le site SignalConso et remplir ainsi un formulaire prévu pour.

Vous voilà désormais armés pour ne plus subir ces appels indésirables.