Attention, si vous recevez ce SMS des impôts, il s'agit en fait d'une dangereuse arnaque

Les arnaques par SMS sont de plus en plus fréquentes. Attention à cette nouvelle arnaque qui semble venir des impôts et qui vous demande votre numéro fiscal et votre mot de passe.

Les arnaques par téléphone sont fréquentes et une nouvelle a récemment été détectée. Si vous recevez un SMS de la part des impôts prétendant que votre profil fait l’objet d’une activité suspecte, ne tombez pas dans le piège. Bien qu’il soit mentionné que le message provient des impôts, cela peut ne pas être le cas.

Crédit photo : iStock

Ce SMS malveillant affirme que votre compte est suspect et que cela nécessite une vérification de votre part. Dans le message, il vous est alors proposé de cliquer sur un lien pour vous connecter. Cependant, ne le faites pas, car ce lien vous emmènera sur une page factice semblable à celle des impôts.

Attention aux arnaques par SMS

La page avertira qu’une intrusion a été détectée sur votre profil et on vous demandera de renseigner votre numéro fiscal ainsi que votre mot de passe. Ne divulguez pas ces précieux renseignements car il s’agit bien d’une arnaque.

Il existe plusieurs astuces pour repérer les arnaques par téléphone. Commencez par regarder le numéro de téléphone dont provient le SMS. Le ministère des Finances n’utilise que des numéros qui commencent par +33, 06 et 07. Ainsi, si vous recevez un message des impôts qui ne commence pas cet indicatif, méfiez-vous.

Vérifiez également votre boîte mail pour voir si vous avez reçu un message semblable. Si ce n’est pas le cas, le SMS est également suspect car en général, les impôts préviennent de tout problème en envoyant une notification par mail ou directement sur votre compte personnel.

Crédit photo : iStock

Pour savoir si un site est fiable, vérifiez son nom de domaine, c’est-à-dire l’URL inscrite en haut de la page web. Faites attention aux fausses adresses comme www.service-impot-gouv-info.com qui peut paraître vraie, mais qui ne l’est pas car le seul site des impôts fiable est le suivant : www.impot.gouv.fr.

Si vous pensez avoir répondu à une arnaque et si vous avez donné votre numéro fiscal et votre mot de passe, contactez immédiatement le service des impôts et changez votre mot de passe le plus rapidement possible depuis votre compte.