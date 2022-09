Maroc : dérangés par une femme en burkini dans une piscine, des touristes français lui demandent de partir

Cet été, une femme musulmane a décidé de partir en vacances au Maroc pour se baigner en burkini en toute tranquilité. Sur place, elle a failli être virée d’une piscine par… des touristes français.

Salma est une jeune femme allemande de confession musulmane. Cet été, elle a décidé de prendre des vacances au Maroc pour pouvoir se baigner en burkini en toute tranquillité, sans avoir à faire face à toutes les polémiques présentes autour de ce sujet en Europe.

Crédit photo : iStock

Salma est partie à Mirleft, une ville marocaine. Contre toute attente, alors qu’elle se baignait en burkini dans la piscine de son hôtel, on lui a demandé de partir à cause de sa tenue.

Son burkini dérange des Français en vacances… au Maroc

Cette décision n’est pas venue des surveillants de la piscine, mais de touristes français qui étaient présents sur place.

« J’étais à la piscine quand deux hommes et une femme nous rejoignent. À ce moment-là, ils vont voir le maître-nageur pour lui dire qu’ils ne veulent pas se baigner car je porte un burkini », a expliqué Salma.

Malheureusement pour la jeune femme, le maître-nageur a écouté les Français et s’est approché de Salma pour lui demander de partir et de revenir plus tard, quand les touristes seront partis. Cette remarque n’a pas plu à Salma, qui a décidé de ne pas se laisser faire et de rester dans la piscine.

Les touristes français sont partis

Tandis qu’elle continuait de se baigner, Salma a remarqué que la femme française la prenait en photo. Révoltée, elle a décidé de la confronter et la femme lui a dit qu’elle trouvait que son burkini n’était « pas hygiénique » et qu’elle se sentait mal à l’aise à l’idée de se baigner au même endroit que Salma.

Crédit photo : iStock

Après une discussion houleuse, les touristes français ont finalement décidé de quitter la piscine.

« Cela ne m’a pas surprise qu’ils n’aient pas aimé me voir en burkini, mais ça m’a surprise qu’ils aient eu l’audace de faire la réflexion dans un pays musulman », a déclaré Salma.

Outrée par ces réactions, Salma a décidé de pousser un coup de gueule sur TikTok et a reçu de nombreux messages de soutien.