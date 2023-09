Séisme au Maroc : les appels et les SMS gratuits de la France au Maroc

Suite au violent séisme qui a frappé le Maroc ce vendredi 8 septembre, les principaux opérateurs téléphoniques français ont pris la décision de rendre gratuits les appels et les SMS émis entre la France et le Maroc.

Dans la nuit du 8 au 9 septembre, un violent séisme a frappé le Maroc. D’une magnitude 7, le tremblement de terre a été ressenti au sud-ouest de Marrakech, faisant plus de 2 000 morts et près de 2 500 blessés. Il s’agit du séisme le plus meurtrier dans le pays depuis celui survenu le 29 février 1960.

Jai réussi enfin à avoir au téléphone ma grand mère témoin de l’horreur et émue par le séisme, elle va bien.

Mais vous ne trouverez pas son village il n’existe pas sur Google maps.

A côté, il y a une école des enfants s’est ensevelie…



Vive émotion #seismeaumaroc

Le bilan est… pic.twitter.com/VdF81x2fXF — Ilhem GOULLI (Lily) (@ilhem_goulli) September 11, 2023

Afin de faciliter la communication entre la France et le Maroc après ce drame, plusieurs opérateurs téléphoniques français ont pris des mesures exceptionnelles.

Appels et SMS gratuits entre la France et le Maroc

Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR ont décidé d’offrir les appels et les SMS de la France vers le Maroc.

“Suite au séisme tragique, les appels et les SMS vers le Maroc seront gratuits pour les clients des opérateurs Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR. Solidarité absolue avec les victimes, leurs familles et leurs proches”, a indiqué le ministre délégué chargé du numérique, Jean-Noël Barrot, sur son compte X (anciennement Twitter).

Orange a été le premier opérateur à communiquer sur la situation en annonçant le 9 septembre que tous les appels et les messages passés depuis un mobile français vers le Maroc seraient gratuits, et ce jusqu’au 16 septembre inclus. Même chose chez SFR et Bouygues Telecom. L’opérateur Free permet quant à lui de passer deux heures d’appel vers le Maroc et d’envoyer des SMS en illimité jusqu’au 15 septembre.