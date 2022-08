Un bébé de 10 mois découvert dans les bras d'une inconnue au coeur d'un aéroport, ses parents étaient introuvables

Aux États-Unis, un mystère plane autour de la découverte d’un bébé de 11 mois à l’aéroport de Minneapolis.

Dimanche 21 août, une scène mystérieuse s’est produite à l’aéroport de Minneapolis (États-Unis). Une fillette de 10 mois et une femme ont été retrouvées près d’une station de métro de l’aérogare, aux alentours de 21 heures.

Crédit Photo : Minnesota Bureau of Criminal Apprehension

Les autorités, dont la police de l’aéroport, avaient lancé une alerte mardi dernier comprenant des photos du bébé enveloppé dans une couverture et détenu par un adulte non identifié.

Mercredi matin, The Minnesota Bureau of Criminal Apprehension a publié une brève déclaration indiquant que la petite fille avait été identifiée et que sa mère avait été retrouvée saine et sauve.

Crédit Photo : Mark Zdechlik MPR News file

Une affaire mystérieuse

Les enquêteurs recherchaient les parents du bébé depuis dimanche soir, lorsque les agents ont découvert l’enfant à l’aéroport avec une femme qu’ils ont décrit comme étant «en crise».

Cette affaire intrigue les policiers car la femme n’est ni la mère ni la tutrice du nourrisson, a révélé la police de l’aéroport. Cette dernière n’a apparement fourni aucune information sur la famille et l’identité de l’enfant.

Crédit Photo : Minnesota Bureau of Criminal Apprehension

Mais ce n’est pas tout ! Le bout de chou ne correspondait à aucune description concernant une fillette disparue ou enlevée, a déclaré The Minnesota Bureau of Criminal Apprehension dans un communiqué.

À noter que l’enquête a été confiée au département de police de Minneapolis.

Affaire à suivre…