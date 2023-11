Il est obligé d'arrêter de soigner son cancer car sa faible retraite ne lui permet plus de payer son médicament à... 635€

En Meurthe-et-Moselle, un patient atteint d’un cancer a été contraint d’arrêter de se soigner. Explications.

Coup de massue. Jean-Pierre Capdeville, un retraité de 70 ans, atteint d’un cancer, a découvert en avril 2023 que son médicament contre le cancer ne serait bientôt plus remboursé à 100%.

Pourtant, ils est bien entendu vital. Ce médicament consiste à le protéger contre une potentielle rechute d’un cancer des poumons. Désormais, avec un remboursement de 60%, ces comprimés lui coûtent donc 635€ par mois.



Crédit photo : Unsplash

“Je ne me soigne plus”

Selon le média, le médicament en question est l'IRESSA 250 mg, du laboratoire AstraZeneca. Une seule boîte de ce médicament (pour un mois) coûterait, 1390 €. Après le remboursement de 60%, il reste donc au retraité la somme de 635 € à débourser pour se soigner. Avec une retraite de 1200€, l’homme ne peut pas se permettre de payer une telle somme. Ne pouvant assumer une dépense aussi astronomique, il a donc pris une lourde décision : ne plus se soigner. L’homme a confié au micro de BFMTV : “Je me suis battu contre une maladie, maintenant, je dois me battre pour me soigner.”

Depuis deux mois, l’homme ne prend plus le traitement : "Depuis deux mois, je ne prends plus de traitement. Je ne me soigne plus. Puisque la Sécu veut faire des économies, eh bien, elle en fera, je ne lui coûterai plus rien." Un triste constat.