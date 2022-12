Après 4 ans de relation, elle quitte son copain après qu'il lui ait demandé de lui rembourser 7 dollars pour ses médicaments

Sur TikTok, une internaute a partagé une vidéo dans laquelle elle explique qu’après être allé acheter des médicaments contre le rhume pour 7 dollars, son copain lui a demandé un remboursement.

Jackie Li est une jeune femme qui vit à Hawaï. Alors qu’elle était en couple avec un homme depuis 4 ans, elle a raconté sur TikTok la raison pour laquelle elle a mis fin à sa relation.

Crédit photo : @jackieli852

Un jour, alors qu’elle était malade, Jackie Li a demandé à son copain s’il pouvait lui acheter des médicaments contre le rhume. Quand elle s’est réveillée quelques heures plus tard, elle a remarqué qu’elle avait reçu une notification sur son téléphone. Cette dernière provenait de Venmo, un logiciel qui permet de transférer de l’argent à ses proches.

Il lui demande de lui rembourser 7 dollars

La demande provenait du copain de Jackie, qui lui demandait de lui rembourser les médicaments qu’il avait achetés au prix de 7 dollars. Choquée par son attitude, la jeune femme a décidé de rompre avec son compagnon. Dans sa vidéo publiée sur TikTok, elle a affirmé être déçue de constater qu’aujourd’hui, les gens sont plus préoccupés par les centimes qu’ils dépensent plutôt que par le bien-être des autres.

« Je pense que je préfère une relation où l’on se dit : ''J’ai acheté ça, tu me paieras ça la prochaine fois'' et où nous ne suivons pas nos dépenses dollar par dollar. J’aurais dû le savoir mais aujourd’hui, nous ne sommes plus ensemble », a-t-elle expliqué dans sa vidéo.

La vidéo de la jeune femme est rapidement devenue virale et a reçu de nombreux commentaires. La majorité des internautes était surprise par le comportement du garçon et a soutenu Jackie. De nombreuses personnes ont affirmé qu’elles paieraient volontiers des médicaments pour un proche, sans lui demander de l’argent en retour.