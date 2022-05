Brésil : la relation entre ce chien et son maître malade risque de vous faire fondre

Plus tôt ce mois-ci, une scène attendrissante s’est déroulée au Brésil : un chien fidèle a suivi l’ambulance qui transportait son maître à l’hôpital. Sur place, le canidé s’est même installé près du brancard pour veiller sur son humain préféré.

Jeudi 3 mai, un berger allemand a fortement ému le personnel d’un hôpital situé au Brésil. La raison ? La boule de poils, prénommée Mandraque, a couru aux côtés de l’ambulance qui transportait son maître à l’hôpital.

Tout a commencé lorsque le propriétaire de l’animal a contracté une infection. Face à cette situation, une ambulance a été dépêchée à son domicile pour le conduire à l’hôpital. Une fois cette étape terminée, le toutou n’a pas hésité à suivre le véhicule qui emmenait son propriétaire adoré.

Crédit Photo : IGOR PAIVA DIAS

Sur place, Mandraque a attendu son humain préféré aux portes de la clinique. En effet, la politique de l’établissement interdit la présence des animaux domestiques. Toutefois, le berger allemand a pu retrouver son maître grâce à la gentillesse du personnel.

Crédit Photo : IGOR PAIVA DIAS

Le chien veille sur son maître

Lorsque le patient a été stabilisé, ce dernier a été déplacé à l’extérieur, pour le plus grand bonheur de Mandraque : « Dès que le chien a aperçu son maître sur la civière, il a immédiatement sauté et a commencé à le lécher et à l’embrasser », a indiqué le docteur Dias au site d’information The Dodo.

Crédit Photo : IGOR PAIVA DIAS

Fort heureusement, le propriétaire du berger allemand a été autorisé à rentrer chez lui en fin de journée. Sans surprise, son fidèle compagnon à quatre pattes a une nouvelle fois suivi le véhicule.

« Mandraque ne voulait pas monter dans l’ambulance, alors le chauffeur a reçu l’ordre de rouler lentement pour que le chien puisse le suivre », a confié le médecin.

Cette scène nous rappelle à quel point le chien est un animal sensible et aimant.

Crédit Photo : IGOR PAIVA DIAS