Pour « ramener une vie biologique dans les cimetières », ce pépiniériste propose des tombes végétales

En Bretagne, un pépiniériste a décidé de lancer son entreprise en créant des sépultures végétalisées à la place des pierres tombales. Ses créations apportent un peu de gaieté et d’apaisement dans les cimetières.

Dans les Côtes-d’Armor, en Bretagne, Florian Arnaud est pépiniériste. Récemment, il a créé son entreprise appelée Arnaud Sépultures Végétalisées.

L’idée : créer des sépultures végétales à la place des pierres tombales dans les cimetières, pour apporter de la gaieté et de la vie dans ces lieux parfois lugubres.

Crédit photo : Arnaud Sépultures Végétalisées

« Je suis pépiniériste de formation avec une spécialité grimpeur élagueur. J’utilise des techniques de paysagiste, comme pour les toitures végétalisées. J’ai travaillé 9 mois en Irlande à l’entretien d’un cimetière celte. Dans les années 2000, on y allait encore à grands coups de pulvérisateur. Je trouvais le cimetière plus beau avant qu’après notre passage », a expliqué Florian Arnaud.

Il crée des sépultures végétales

Pour embellir les tombes des cimetières, Florian crée des sépultures végétalisées. À la place de la pierre tombale, on retrouve un vrai écosystème avec de nombreuses plantes, de la mousse, de la roche, du bois ou même du sable.

Crédit photo : Arnaud Sépultures Végétalisées

Ainsi, les proches du défunt peuvent choisir les plantes que la personne aimait pour les mettre en valeur sur la sépulture. Grâce à ce concept, la sépulture devient un endroit plus apaisant et la verdure apporte plus de douceur et de sérénité.

« C’est plus apaisant, plus serein qu’une pierre tombale et cela permet de ramener une vie biologique dans les cimetières. Les sépultures paraîtront moins froides. J’ai évidemment perdu des proches et je ne sais pas comment me comporter devant une pierre tombale. Je trouve les cimetières aujourd’hui bien trop minéraux. Il y a de superbes sépultures, mais ça me met mal à l’aise », a affirmé le pépiniériste.

Crédit photo : Arnaud Sépultures Végétalisées

Les plantes utilisées par Florian sont adaptées à la taille de la sépulture ainsi qu’au climat. Le bois utilisé est traité et le fond est garni de géotextiles, ce qui ne demande pas beaucoup d’entretien une fois la sépulture réalisée. En plus de décorer les tombes, le pépiniériste propose également de les entretenir. Une belle idée pour apporter plus de vie et de verdure dans les cimetières.