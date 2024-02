Cancer du roi Charles III : William, Harry... qui est le suivant dans l'ordre de succession officiel ?

Ce 5 février 2024, le palais de Buckingham Palace a annoncé une mauvaise nouvelle : le roi Charles III est atteint d’un cancer. On fait le point sur l’ordre de succession.

Mauvaise nouvelle pour la famille royale. Ce 5 février, le monde apprenait avec désarroi l’état de santé du roi Charles III. Selon un communiqué officiel de Buckingham Palace, le Monarque de 75 ans serait atteint d’un cancer, dont la nature n’a pas été révélée. Dans le communiqué officiel, on apprend notamment que "sa majesté a entamé aujourd'hui un programme de traitements réguliers" et qu’il “continuera à s’occuper des affaires d’États”, bien qu’il soit dans l’obligation de reporter ses prochaines obligations professionnelles.



Zoom sur l'ordre de succession

Face à cette terrible nouvelle, une question revient sur le tapis : quel est l’ordre officiel de succession ? En cas de malheur monumental et donc du décès de sa Majesté le roi Charles III, qui deviendrait roi ? En cas d’abdication ou de mort du roi, c’est son fils, le prince William qui devrait lui succéder. Ensuite, par succession naturelle, ce seraient les enfants de William et de Kate Middleton qui rentre dans l’ordre de succession. Ainsi, on retrouverait George, âgé de 10 ans, Charlotte, âgée de 8 ans et Louis, le petit dernier de 5 ans. C’est seulement après, que le prince Harry, le frère du prince William, rentre dans l’ordre de succession. Il est suivi par le second fils de la reine Elizabeth II, le prince Andrew. La princesse Anne, deuxième enfant de la reine Elizabeth et du prince Philip, n’arrive, elle, qu’à la 17ᵉ place dans l’ordre de succession.

L’opération Menai Bridge

Alors que l’opération pour la reine Elizabeth II en cas de décès s’appelait “London Bridge”, pour ce qui du prince Charles, l’annonce de son potentiel futur décès se fera sous le nom “Menai Bridge”. Concernant le déroulé de cette opération, tout est déjà bien orchestré.

Dans un premier temps, la famille sera prévenue de la mort du roi, puis le Premier ministre britannique sera informé, viennent ensuite les pays du Commonwealth et les gouvernements dont il est chef d'État et enfin, la chaîne d’information britannique, la BBC, chargée d’annoncer la nouvelle. Un communiqué officiel sera ensuite placé devant le palais de Buckingham et les drapeaux seront en bernes. Ensuite, les funérailles seront organisées quelques jours après le décès. Le prince William lui succèdera ensuite.

