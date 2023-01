« Elle vous manipule » : ce couple divise la toile en identifiant les comportements à fuir chez les femmes

Deux célèbres TikTokeurs ont récemment divisé la toile en révélant ce qu’ils identifient comme des « signaux d’alerte » chez certaines femmes manipulatrices.

À l’ère des réseaux sociaux où tout le monde donne son avis sur à peu près tout et n’importe quoi, il n’est pas rare que des internautes se muent en coach de vie, distillant des conseils plus ou moins avisés, notamment en matière de relations amoureuses.

Ainsi très souvent, certains n’hésitent pas à évoquer leur expérience personnelle pour conseiller leur auditoire sur leur vie de couple.

Crédit photo : @howtobeast / capture d'écran

Ce couple dénonce les comportements nocifs des femmes, qui mettent en danger une relation

C’est notamment le cas d’un certain David De Las Morenas, coach personnel, qui totalise plus de 190 000 abonnés sur TikTok. Avec sa femme Julia, l’intéressé poste en effet régulièrement des vidéos et l’une des dernières a suscité un vrai débat sur la toile.

Dans cette séquence, le couple identifie ainsi 3 signaux d’alerte chez les femmes en soulignant que ces comportements peuvent affecter les relations.

« Numéro un : Elle ne vous remercie pas et ne vous montre aucune gratitude »

« Si tu sors avec une fille et que tu remarques qu'elle ne dit jamais 'merci' quand tu paies l'addition, ou qu'elle ne dit pas qu'elle t'apprécie, tu dois passer à autre chose. Elle ne va pas changer, et tu finiras par lui en vouloir », affirme d’abord Julia.

« Numéro deux : Elle a des amis masculins »

« Excepté quelques très rares scénarios où un mec et une fille discutent, ce n'est jamais platonique. Et même si elle n'est pas intéressée par lui, il est probablement intéressé par elle et la fille aime savoir ça. Le fait est que si une fille a des amis masculins qu'elle voit régulièrement ou même simplement à qui elle envoie des textos, c'est le type de fille qui aura toujours un pied dehors dans une relation », poursuit David De Las Morenas.

« Numéro trois : Elle vous manipule par petites touches »

« Si vous avez déjà traîné avec une fille plusieurs fois et qu'elle est toujours partante pour continuer à traîner, mais qu'elle ne vous envoie jamais de texto en premier, elle essaie discrètement de forcer et de maintenir cette dynamique où vous êtes celui qui va la poursuivre pour toujours », ajoute le coach mental.

« Quand elle utilise la phrase 'les gars que j'ai vus dans le passé ne feraient jamais ça', elle vous fait vous sentir mal pour n'importe quelle limite que vous essayez d'établir avec elle en parlant des gars qu'elle a vus dans le passé », surenchérit Julia.

Et David de conclure : « Elle essaie de vous forcer à être jaloux ».

Si les propos des deux TikTokeurs leur appartiennent, ils n’ont pas manqué de faire réagir sur le réseau social. Ainsi, de nombreux internautes ont confirmé les dires du couple en évoquant leur histoire personnelle.

D’autres en revanche se sont montrés plus sceptiques, notamment sur la question des relations amicales entre les hommes et les femmes, arguant du fait que celles-ci pouvaient très bien être sans arrière-pensées.

Vaste débat !