Un touriste pourrait finir en prison à cause de cet objet anodin trouvé dans sa valise à l'aéroport

En vacances, tout le monde aime dénicher des petits souvenirs, histoire de ne pas revenir les mains vides. Malheureusement pour ce couple belge, ces objets censés leur rappeler leur beau voyage leur ont causé de gros ennuis.

Ce couple belge a fait l'objet d'une interpellation dans l'aéroport d'Antalya

Cet homme et cette femme de nationalité belge se sont offerts un joli voyage en Turquie. Mais au moment du départ, il se sont faits arrêter par la douane de l'aéroport d'Antalya. En effet, ce samedi 16 septembre, ces touristes ont fait l'objet de soupçons de contrebande d'objets archéologiques.

Warre et Kim ont raconté leur mésaventure dans un journal suisse. Au cours de leur semaine en Turquie, ils ont ramassé des petits cailloux. Trouvés dans un terrain vague, ces pierres leur semblaient jolies et parfaites pour décorer leur aquarium.

Les petits cailloux d'apparence quelconque possédaient une valeur archéologique

Le problème, c'est que ces petits cailloux sans importance, selon eux, semblent posséder une valeur archéologique. C'est pourquoi le service des douanes a rapidement interpellé ce couple. Bien sûr, les forces de l'ordre ont récupéré les pierres pour les transférer dans un musée. Sur place, elles devaient faire l'objet d'analyses.

Crédit photo : iStock

Le couple renvoyé devant la justice turque

Malheureusement, les deux touristes n'ont pas retrouvé leur liberté juste après avoir rendu ces fameux cailloux. Les douanes les ont contraints à passer la nuit à l'aéroport, dans l'attente des résultats d'analyses. Considérés comme des criminels, Warre et Kim ont dû subir des relevés d'empreintes, puis ils ont été envoyés devant un tribunal. Un avocat turc était présent pour les assister, mais les échanges ont été difficiles car cet homme ne maîtrisait pas l'anglais.

Finalement, Warre fait l'objet d'une interdiction de quitter le territoire jusqu'au mois de décembre. Car les cailloux se trouvaient dans sa valise. À présent, il est contraint de se présenter aux forces de l'ordre une fois par semaine. En revanche, sa compagne a pu rentrer en Belgique.

De simples cailloux qui pourraient mener ce touriste belge en prison

À savoir qu'en Turquie, l'exportation d'antiquités est très sévèrement punie. Quelques petits cailloux peuvent donc mener des touristes étrangers à devoir payer de grosses amendes voire même à écoper de peines de prison. Et comme le précise le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français, les personnes soupçonnées de fraudes se retrouvent quasi automatiquement en détention provisoire ou interdites de sortie du territoire. Et ce, jusqu'à la comparution devant la justice. Et malheureusement, cela peut prendre plusieurs mois. En outre, les touristes peuvent être amenés à devoir payer des cautions de plusieurs milliers d'euros.

Si vous prévoyez de voyager en Turquie, mieux vaut donc éviter de ramasser des cailloux dans la nature. Même s'ils vous semblent quelconques...