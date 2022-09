Ce jeune homme de 20 ans rachète une société pour y embaucher sa mère, sans emploi après avoir guéri d'un cancer

Nos confrères de France Bleu Mayenne se font l’écho cette semaine de la belle histoire d’une certaine Christelle Laze, qui, après une longue période d’inactivité suite à des problèmes de santé, a retrouvé du travail grâce à son propre fils.

Ce dernier n’a pas hésité à acheter une société l’an dernier pour embaucher sa mère, qui était sans emploi depuis sa guérison d’un cancer du sein.

Maxence, 20 ans, a ainsi racheté l’entreprise de peinture Euzenat, située à Laval (Mayenne) pour améliorer la situation précaire de sa maman.

Une fois guérie, Christelle avait en effet tenté de retrouver du travail, allant même jusqu’à solliciter des banques pour obtenir un prêt dans le but de reprendre une boîte. En vain.

« Elle est tombée malade il y a sept ans. Elle a voulu reprendre une activité professionnelle, mais malheureusement, personne n'a voulu lui donner sa chance », raconte ainsi le jeune homme au micro de TF1.

« J'étais un peu réticente au début, je ne voulais pas que lui, à 20 ans, se retrouve avec un crédit sur les reins. Une faillite à cet âge-là, ça peut marquer toute sa vie. Donc je n'ai pas très très bien dormi au début », confie pour sa part Christelle Laze.

Si ses inquiétudes étaient légitimes, elle a vite été rassurée par l’activité de l’entreprise qui, après un an, se trouve dans une bonne santé économique.

Maxence dirige aujourd’hui une équipe de quatre salariés auxquels s’ajoute une apprentie. Des employés que le duo mère-fils a décidé d’engager selon une démarche d’aide au retour envers des personnes sans emploi.

« On en a fait un combat. Aujourd'hui, on a Hélène, son handicap, qui n'en est pas un, c'est totalement faux, c'est son âge, nous avons Ingrid qui a des soucis au niveau des bras, David qui est un ancien ravaleur et puis Inès, notre petite apprentie qui a commencé en septembre, qui suit Hélène, puisqu'elle partira dans trois ans à la retraite, et elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à donner avant de partir », explique ainsi le jeune homme.

Un très bel exemple !