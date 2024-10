Ce jour de l'année est celui où on meurt le plus, selon une étude

D’après un rapport de l’Insee, il y a une journée dans l’année où les taux de décès augmentent. On vous la dévoile.

Loin de nous l’envie de paraître glauque, mais en ce jour d’Halloween, aka, la fête des morts, parlons un peu de mortalité. Selon un rapport établi par l’Insee, il existerait un jour dans l’année, où les décès augmentent davantage. Un constat étonnant, puisque la logique voudrait que l’on ne puisse pas prévoir sa date de décès, n’est-ce pas ?

Aussi étonnant que cela puisse sembler, l’Insee a révélé dans un rapport que le taux de mortalité explosait depuis plusieurs années, le 3 janvier. Selon l’étude, ce jour est le plus mortel de l’année avec 19,2 % de décès en plus par rapport à la mortalité moyenne de l’année. Hallucinant, n'est-ce pas ? En clair, cela représente environ 1900 morts sur une journée, alors que les chiffres habituels oscillent plus autour de 1500 décès. Mais alors, pourquoi meurt-on plus le 3 janvier ?

Crédit : IStock

Les causes de cette augmentation de décès

Cette soudaine augmentation du taux de mortalité, le 3 janvier, s’expliquerait par plusieurs causes, comme l’indique le rapport. L’institut explique ce pic par “le désir de passer les fêtes avec des proches, ainsi que celui d’atteindre une nouvelle année. Cela retarderait la survenue du décès des personnes en fin de vie.” Autre point à prendre en compte : les jours fériés passés et “la reprise des opérations chirurgicales programmées” autour du trois janvier. Qui dit plus d’opérations, dit également plus de décès à l’hôpital.

À noter également que le mois de janvier connaît un bond de mortalité de +14%, en raison du froid généralisé sur la période. L’Insee indique que le taux de mortalité chez les personnes âgées de plus de 60 ans bondit à 21 % en janvier. En clair, prenez garde à votre vie le 3 janvier, les chances de mourir sont bien plus élevées à ce moment-là. Vous êtes prévenus…



Crédit : IStock