Ce simple test peut prédire si vous allez mourir bientôt, révèle un médecin

Ce test simple serait en mesure de révéler l’état de votre santé. Si vous échouez à le réaliser, il y aurait de forts risques pour que vous mouriez prématurément.

Ed Jones est un expert en nutrition américain qui croit au « pouvoir de la santé naturelle » pour vivre une longue et belle vie. L'homme est un fervent défenseur de la santé holistique et est membre de l'American Botanical Council qui encourage les gens à prendre soin d’eux avec des plantes médicinales.

Depuis quelques années, il anime le Nutrition World Podcast avec sa fille Cady Kuhlman dans lequel il livre des moyens pour prendre soin de son corps de la façon la plus naturelle possible. Dans un récent épisode, Ed Jones a évoqué le travail du docteur Peter Attia, expert en médecine de la longévité.

Ce dernier a collaboré avec Chris Hemsworth sur la série de bien-être Limitless (sur Disney+) et partage avec Ed Jones l’idée qu’une nutrition saine et l’activité physique aident les gens à vivre plus longtemps. Pour s’en assurer, il existerait un test physique.

Testez votre capacité physique à la maison

Crédit photo : Nutthaseth Vanchaichana/ iStock

Dans son podcast, Ed Jones raconte que le docteur Attia croit fermement qu’un corps plus fort vit plus longtemps. À l’opposé, un corps plus faible présenterait des risques de mortalité précoce. Pour confirmer ces dires, Ed Jones a révélé le test physique que chacun peut faire chez soi. Ce test doit renseigner chaque individu sur sa condition physique et potentiellement l’alerter sur sa santé.

Ce test est appelé « force de préhension » par Ed Jones. « Si vous ne pouvez pas tenir un haltère représentant les 3/4 de votre poids pendant une minute, vous mourrez plus tôt que si vous étiez plus fort. Ce test bat le cholestérol et tous les tests sanguins », affirme-t-il. Chez vous, vous pouvez ainsi vous mettre debout et porter un haltère le long de votre corps pendant une minute. Si vous pesez 60 kg, vous devrez porter un haltère de 45 kg.

Crédit photo : twinsterphoto/ iStock

Sauf que selon lui, les médecins se gardent bien de faire passer ce test à leurs patients. « Combien de professionnels de santé vous ont posé cette question ? Aucun, aucun ». C’est donc à chacun d'entre vous de réaliser ce test afin de connaître les capacités de votre corps, de votre coeur et de votre système, précise Ed Jones.

« Plus le corps est fort et résilient, plus il vieillit lentement et moins il y a de maladies », conclut-il. Il invite chacun à renforcer son corps avec de petits exercices physiques pour améliorer ses conditions de vie.