« Ce n'est pas sa place (...) Ç'a un peu gâché la fête » : le choix de Jul, pour porter la flamme olympique, est critiqué de toutes parts

Ce mercredi 9 mai, Marseille était en effervescence avec l’arrivée de la flamme olympique et l’apparition surprise du rappeur Jul pour allumer l’un des chaudrons. Un choix vivement critiqué, notamment par Renaud Muselier, président de la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.

C’était l’événement de la semaine en France ! L’arrivée de la flamme olympique sur le Vieux-Port de Marseille a fait l’objet d’une couverture médiatique assez exceptionnelle. Pour accueillir la célèbre torche devant 150 000 personnes, trois personnalités marseillaises avaient été choisies. On découvrait alors le nageur Florent Manaudou, l’athlète Nantenin Keita et un invité surprise qui n’a laissé personne indifférent.

Cette troisième personnalité n’était autre que Jul, le rappeur Marseillais, plus gros vendeur de disques en France et fierté de la cité phocéenne. Si son apparition a réjoui tous ses fans, elle a en revanche été critiquée par d’autres personnalités, parmi les responsables politiques et d'anciens sportifs de haut-niveau.

À l’origine de la critique, c’est le choix d’un rappeur plutôt qu’un sportif qui a été dénoncé par certains comme Renaud Muselier, président de la région Sud Provence-Alpes-Côtes d’Azur. Invité sur franc Info ce jeudi 9 mai, l'intéressé considère ainsi que Jul est un “exceptionnel chanteur” mais que ce n’était “pas sa place” d’être ici en tant que porteur de la flamme olympique.

“Je pense que ça a un peu gâché la fête cette histoire. Il rend hommage à la zone, il ne rend pas hommage aux Jeux Olympiques, il ne rend pas hommage à la France”, indique-t-il. Le président de la région Paca a également regretté l’absence de l’icône absolue de Marseille, Zinédine Zidane : “C’est une histoire de multiples ratés avec Zinedine Zidane. Il n’a pas joué chez nous, il n’a pas entraîné chez nous. Il vient de chez nous, on l’aime, mais il n’est pas là”.

“Ce sont les JO, pas les NRJ Music Awards”

Des personnalités du monde du sport ont également critiqué le choix de faire appel à Jul, à l’image de l’ancien tennisman Julien Benneteau qui s’est fendu de simples points de suspension sur X pour commenter une photo du rappeur avec la torche à la main.

Interrogé par La Voix du Nord, le nageur Fabien Gilot, champion olympique du 4x100 mètres en 2012, aurait préféré voir un sportif à la place de Jul : “J’écoute moi-même Jul et j’aime bien. Mais franchement, ce sont les JO, pas les NRJ Music Awards”. Sur la chaîne L’Équipe, ce dernier a toutefois nuancé son propos en déclarant que c’est surtout le choix de Jul pour allumer le chaudron, et non pour porter la flamme, qui est dommageable vis-à-vis des sportifs.

"C'est un personnage marseillais, mais j'aurais choisi un sportif pour allumer le chaudron". @Gilotfabien1, porteur de la flamme, revient sur la cérémonie d'hier.#EDC pic.twitter.com/w1jIMtke6a — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) May 9, 2024

Joseph Mahmoud, médaille d’argent aux 3 000 mètres steeple aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984, n’a pas caché sa déception. Originaire de Marseille, il estime avoir été oublié par les organisateurs, surtout en découvrant qu’ils ont fait appel à un rappeur : “Il faut laisser ça aux sportifs (...) On n’invite pas les sportifs au Festival de Cannes ou aux Victoires de la Musique”, confiait-il à RMC.

En réponse à ces critiques, le maire de Marseille, Benoît Payan, est monté au créneau sur RMC Sport : “Ils sont grincheux. Tout s’est très très bien passé. Il y a toujours des gens qui ont des choses à commenter, il faut les laisser tranquilles. Les Marseillais sont heureux, moi aussi, les Français sont heureux”.

Une chose est sûre, les Jeux Olympiques n’ont pas fini de faire jaser ses détracteurs, transformant malheureusement un événement sportif majeur en débat politique opportuniste.