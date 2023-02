Il entend une jeune fille hurler dans un parc et maîtrise son agresseur jusqu'à l'arrivée de la police

En Australie, un père de famille a secouru une jeune fille, victime d’une agression sexuelle. En entendant les cris de l’adolescente, il s’est précipité vers elle et a maîtrisé son agresseur jusqu’à l’arrivée de la police.

Nick Kennon est un père de six enfants qui vit à Melbourne, en Australie. Ce vendredi 10 février, il se trouvait dans un parc de la ville quand il a entendu les cris d’une jeune fille, qui l’ont alerté. Immédiatement, il a suivi le son de sa voix pour la retrouver.

« J’ai remarqué que des jeunes filles jouaient dans le parc et j’ai trouvé ça génial, puis elles ont commencé à agir étrangement et j’ai pensé qu’il se passait quelque chose. Mon instinct est entré en jeu et je suis allé voir. J’ai couru de l’autre côté du lac et quand j’ai vu ce qu’il se passait, j’étais obligé de l’arrêter », a-t-il déclaré.

Crédit photo : Seven

La jeune femme, âgée de 18 ans, se trouvait dans le parc aux alentours de 19 heures quand un homme de 21 ans l’a plaquée au sol, la maintenant par la gorge, et lui a enlevé ses sous-vêtements.

Il maîtrise l’agresseur

Seul, Nick Kennon a réussi à maîtriser l’agresseur et l’a retenu pendant plus de cinq minutes jusqu’à l’arrivée de la police.

« Il essayait de s’enfuir mais je voulais m’assurer qu’il ne le fasse pas. Je voulais qu’il soit tenu responsable de ses actes », a déclaré Nick Kennon.

Crédit photo : iStock

Grâce à ce père courageux, la jeune femme de 18 ans est saine et sauve. Elle a été examinée par les ambulanciers et comme elle n’a pas été blessée physiquement, elle n’a pas été transportée à l’hôpital. Cet acte de bravoure n’est pas sans conséquence pour Nick Kennon, qui éprouve des difficultés à s’endormir depuis l’incident, marqué par la scène.

« Les sons des cris, je n’arrive toujours pas à les faire sortir de ma tête. Je suis content d’avoir fait ce que j’ai fait. Je n’ai pas encore réussi à bien dormir, cela me préoccupe encore assez fortement », a-t-il confié.

Nick Kennon a affirmé qu’il n’était pas un héros et qu’il avait simplement fait ce qu’il fallait faire dans cette situation. L’agresseur a quant à lui été arrêté par la police et inculpé pour tentative de viol, d’agression sexuelle et illégale. Il a été placé en garde à vue.