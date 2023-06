Ces clowns redonnent le sourire aux résidents isolés des EHPAD

L'association "La Clownerie" s’est lancée le pari fou et merveilleux de redonner le sourire aux résidents d’EHPAD. Zoom.

Quand il y a de l’amour (et du rire), il y a de l’espoir. Alors que de nombreux résidents en EHPAD sont isolés, et ne reçoivent parfois que peu de visites, l'association La Clownerie a choisi de venir à la rescousse. Son objectif ? Redonner le sourire aux résidents seuls, en quête de divertissement et de contact humain.

Comme le rapporte le média Actu.fr et la rubrique L’éclaireur, qui a réalisé un reportage sur cette démarche, des clowns membres de l’association se rendent dans les EHPAD, vêtus de leur costume et allure clownesque, pour faire rire les résidents. Ils interagissent ensuite durant plusieurs heures avec les personnes âgées.



Crédit : Achille Dupas/L’Eclaireur de Châteaubriant

Un projet pour rompre l’isolement

Ainsi, on découvre qu’une fois par mois, dans la résidence du Bocage, deux clowns viennent rendre visite aux résidents. Au programme : de la musique, des chants et du partage rempli d’humour. Un projet intitulé “Entre douceur et fantaisie” qui a été lancé en 2014. Depuis, nombreux sont les établissements qui ont pu recevoir la visite de clowns professionnels dans toute la France.

D’après Marie Jolion, connue sous le pseudo Salivette Pimpon, qui fait partie du projet depuis le début, cette démarche est un vrai vent de fraîcheur et de légèreté pour les résidents : “ils sont contents de voir d’autres personnes que des blouses blanches, ils lâchent prise et se prennent au jeu. C’est un moment de partage qu’ils attendent”, a confié au média l’artiste. La professionnelle rappelle également que cette démarche est un bon moyen de rompre l’isolement des résidents et de les accompagner dans leur fin de vie. Elle confie : “les interventions créent des moments très drôles et émouvants, particulièrement avec les personnes qui souffrent de troubles cognitifs.”

Un projet touchant qui donne de l’espoir et le sourire.

Crédit : Achille Dupas/L’Eclaireur de Châteaubriant