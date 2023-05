Passeport : cette mairie ouvre les dimanches et les jours fériés pour raccourcir les délais d'attente

En Ille-et-Vilaine, la mairie de Dinard a pris des mesures exceptionnelles pour raccourcir les délais afin d’obtenir des papiers d’identité, en ouvrant l’établissement les dimanches et jours fériés.

Obtenir ou faire refaire ses papiers d’identité est une démarche qui peut prendre beaucoup de temps. Dans certaines mairies, le temps d’attente pour recevoir ses papiers ou simplement prendre un rendez-vous peut aller jusqu’à deux mois.

Crédit photo : iStock

Pour y remédier, une mairie a décidé d’ouvrir ses portes toute la semaine ainsi que les dimanches et les jours fériés. L’établissement se situe à Dinard, en Ille-et-Vilaine.

“En Ille-et-Vilaine, le délai est de 88 jours contre 59 pour la moyenne nationale. L’objectif, c’est de faire un effort supplémentaire sur deux mois pour réduire ce délai”, a expliqué Arnaud Salmon, le maire de Dinard.

Une mairie ouverte les dimanches

La mairie de Dinard a créé des créneaux pour prendre rendez-vous pour faire refaire ses papiers d’identité les dimanches et les jours fériés. En seulement quelques jours, tous les créneaux ont été réservés et d’autres ont été ajoutés jusqu’à 19h30 et à l’heure du déjeuner. Au total, des rendez-vous sont proposés toutes les 15 minutes. Des journées bien remplies pour les employés municipaux.

Crédit photo : iStock

Bien que ces rendez-vous spéciaux soient ouverts à tous, ils ont principalement été réservés par des habitants de Dinard ou des environs. Le système répond à une réelle demande et satisfait la majorité des résidents.

“Dinard est une ville touristique, si elle organise les choses de façon à ce que les passeports puissent être délivrés facilement, c’est forcément positif”, a confié un passant à nos confrères de TF1.

Depuis un mois, le nombre de délivrances de cartes d'identité et de passeports a augmenté de 40% à Dinard. Plusieurs maires de France ont été contactés par le gouvernement pour ouvrir des créneaux d’urgence à l’approche de l’été et plusieurs communes bretonnes devraient suivre l’exemple.