Les méduses envahissent les plages et pourraient rendre la baignade impossible cet été

Avec le changement climatique et le réchauffement de l’eau, les méduses prolifèrent et sont de plus en plus nombreuses sur les plages. L’Espagne lance l’alerte.

Le changement climatique et l’augmentation des températures entraînent le réchauffement des mers et des océans. Si ce bouleversement est une menace pour certaines espèces, ce n’est pas le cas des méduses, qui sont attirées par les eaux chaudes.

Pour cette raison, les méduses sont de plus en plus nombreuses sur les plages européennes. En plus de cela, la bétonisation du littoral a fait diminuer le nombre de prédateurs naturels des méduses, comme les poissons et les tortues, laissant les animaux marins urticants proliférer.

Les méduses sont un véritable fléau pour les baigneurs. Si elles nous piquent, elles peuvent provoquer de grosses brûlures et une vive douleur. Comme les méduses sont de plus en plus nombreuses, il pourrait être bientôt impossible de se baigner en Espagne.

L’invasion des méduses

En effet, les méduses envahissent les plages espagnoles. Le pays a lancé l’alerte il y a quelques jours car des méduses ont été repérées sur des plages de Catalogne, d’Andalousie et des îles Baléares, comme le rapporte Le Figaro. En juillet 2024, deux plages espagnoles avaient été fermées au public pendant plusieurs jours, envahies par les méduses. Une autre avait été fermée à cause de la présence d’une autre créature redoutable.

Avec le temps, la prolifération des méduses pourrait gâcher notre été et nous empêcher de nous baigner.

“L’été dernier, environ 7 000 nageurs ont consulté un médecin pour des piqûres de méduses sur les plages populaires d’Espagne, soit une augmentation de 40% par rapport à l’année précédente”, rapporte le Majorca Daily Bulletin.

Se protéger des méduses

Si les méduses risquent d’être de plus en plus nombreuses au fil des années, il existe des moyens de s’en protéger, comme cette application qui permet de savoir sur quelles plages on trouve le plus de méduses. Quand vous vous apprêtez à vous baigner, vérifiez le drapeau présent sur la plage. S’il est blanc avec deux méduses, faites attention.

Pensez à inspecter l’eau en regardant à la surface avant de vous baigner ou vérifiez la présence de méduses avec un masque. En prenant ces précautions, vous pourrez vous baigner sans risque de vous faire piquer.