À 41 ans, cette maman de 9 enfants a obtenu son diplôme de médecine et rêve de devenir neurochirurgienne

Aux États-Unis, une mère de 9 enfants a réussi à obtenir son diplôme de médecine. Le mois prochain, elle va commencer son internat pour devenir neurochirurgienne.

Sarah Merrill est l’heureuse maman de 9 enfants. Bien qu’elle soit à la tête d’une famille nombreuse, elle n’a jamais abandonné ses rêves et a continué de suivre les études qu’elle voulait.

Crédit photo : Sarah Merrill

Sarah a toujours voulu devenir neurochirurgienne et a commencé les études de médecine à 21 ans alors qu’elle avait un enfant de 4 ans. Elle a ensuite rencontré un homme, avec qui elle s’est mariée. Alors qu’elle était enceinte d’une petite fille, elle a passé un test d’admission pour entrer dans une école de médecine, avant de changer d’avis et de devenir mère au foyer pour s’occuper de ses deux enfants.

Au fil du temps, la famille de Sarah s’est agrandie, et elle a aujourd’hui 9 enfants qui ont entre 8 et 20 ans.

« Nous n’avions pas nécessairement envisagé d’avoir une famille nombreuse, mais c’est ce que nous avons fait. Nous avons fini par avoir quatre filles et cinq fils, et nous avons eu ces neuf enfants en 12 ans », a expliqué Sarah.

Elle étudie la médecine avec 9 enfants à charge

Tout en élevant ses enfants, Sarah a gardé un pied dans la médecine, puisqu’elle a travaillé à temps partiel dans la recherche médicale. Une fois que son plus jeune et dernier enfant a eu 2 ans, la mère de famille a décidé de reprendre ses études et d’intégrer une école de médecine.

« Je me souviens d’avoir étudié la médecine quand mes deux plus jeunes enfants avaient 2 et 3 ans. Mon fils de 2 ans me grimpait dessus pendant que j’essayais de réviser mes examens pratiques », a confié Sarah.

Crédit photo : Sarah Merrill

Pour que la jeune maman puisse intégrer l’école de médecine dans laquelle elle a été acceptée, toute la famille a dû déménager en Arizona. Avant de prendre une telle décision, Sarah a organisé une grande réunion de famille pour avoir l’accord et le ressenti de tous ses enfants. Ces derniers ont exprimé un soutien sans faille à leur mère et l’ont encouragé dans sa démarche.

Cette mère de 9 enfants obtient son diplôme pour être neurochirurgienne

En ce mois de mai, Sarah a finalement réussi à obtenir son diplôme de l’école de médecine. Âgée de 41 ans, elle va enfin pouvoir commencer son internat dans un hôpital en Indiana.

« Cela va être un nouveau défi, une nouvelle aventure. Tous mes enfants viennent avec moi, je me sens vraiment très soutenue », a-t-elle déclaré.

Crédit photo : Sarah Merrill

Après son internat, Sarah envisage toujours de devenir neurochirurgienne et de réaliser son rêve. Son parcours a beaucoup inspiré ses enfants puisque sa fille de 11 ans souhaite devenir chirurgienne. Cette passion est devenue une vraie fierté au sein de la famille nombreuse.