Cette maman peint des vergetures sur une Barbie pour sensibiliser sa fille

Kate Claxton, maman d’une petite fille, a décidé de peindre des vergetures sur une poupée Barbie. L’objectif : montrer à sa fille que les vergetures sont un trait physique normal.

Nous avons tous des complexes qui peuvent plus ou moins nous gâcher l’existence. C’est le cas de Kate Claxton, une femme âgée de 35 ans qui vit en Angleterre. Quand elle est tombée enceinte, Kate a vu de nombreuses vergetures apparaître sur son corps. Un trait physique que la jeune maman a eu beaucoup de mal à supporter et qui lui a fait se sentir mal dans sa peau.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kate Claxton (@reallyratherwild)

Ainsi, Kate pense que si elle avait vu d’autres femmes avec des vergetures dans son enfance, elle n’en aurait pas autant souffert.

Une Barbie avec des vergetures

Pour cette raison, la jeune maman a décidé d’ajouter des vergetures sur l’une des Barbies de sa fille, en les peignant directement sur le corps de la poupée.

“J’ai décidé de peindre les vergetures avec du vernis à ongle. J’aimerais que les fabricants créent des Barbies avec des vergetures pour montrer que c’est normal”, a-t-elle déclaré.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kate Claxton (@reallyratherwild)

Kate a déjà acheté plusieurs Barbies différentes de l’originale pour sa fille comme une poupée avec une prothèse à la jambe, une autre avec un vitiligo et une Barbie plus ronde. Malgré ces différentes silhouettes, Kate n’a trouvé aucune poupée avec des vergetures. Ainsi, elle en a ajouté sur le corps d’une des Barbies de sa fille, sans le lui dire, et a observé sa réaction.

“J’ai décidé de les peindre sur la poupée, puis je l’ai habillée et j’ai encouragé ma fille à changer la poupée. Elle n’a pas fait de commentaire sur les vergetures ce qui, je pense, est une bonne chose, elles sont déjà normales pour elle”, a-t-elle expliqué.

Normaliser les vergetures

Ce n’est pas la première fois que Kate Claxton fait quelque chose pour normaliser les vergetures. Elle a écrit un livre à ce sujet afin de prouver aux petites filles qu’il s’agit de quelque chose de normal.

“Je pense qu’il est vraiment important d’exposer nos enfants à autant de diversité que possible. Je veux que ma fille grandisse en reconnaissant toutes les différentes façon d’être “normale”. Elle sait que maman a des vergetures et ce n’est pas grave, alors j’espère que cela signifie qu’elle ne s’inquiétera pas si elle en a quand elle sera plus âgée”, a expliqué Kate.

Par la suite, la trentenaire espère qu’une Barbie avec des vergetures sera commercialisée à l’avenir.