Cette mère de famille combat la justice depuis trois ans pour obtenir la garde exclusive de ses enfants

En Eure-et-Loir, une mère de famille se livre à un combat judiciaire depuis trois ans dans l’espoir d’obtenir la garde exclusive de ses trois enfants, qui seraient victimes de maltraitance par leur père.

Ketty Le Traou est une habitante de Gommerville, en Eure-et-Loir, et mère de trois enfants. Elle a eu son premier garçon avec son premier compagnon avant d’avoir deux autres enfants avec un autre homme, avec qui elle est restée cinq ans. Cependant, ce dernier l’aurait quittée du jour au lendemain sans lui donner d’explication.

Crédit photo : iStock

Après cette séparation, les enfants ont été placés en garde alternée. À ce moment-là, Ketty a appris que ses enfants auraient été victimes de violence de la part de leur père. Des troubles du comportement auraient été observés chez les enfants qui présenteraient également des marques de coups sur le corps. Face à ces observations, la maman a déposé plusieurs plaintes contre le père et a alerté la justice pour protéger sa famille.

Les enfants ont été placés

Cependant, tout ne se serait pas passé comme prévu. Aux yeux de la justice, le père de famille ne serait pas coupable car il se ferait passer pour une victime devant les juges. De plus, il accuserait sa femme d’être instable et affirmerait qu’elle se sert de ses enfants en les manipulant pour se venger de lui, selon les dires de Ketty.

Crédit photo : iStock

Le 20 octobre dernier, la justice a rendu sa décision et a demandé à ce que les deux plus jeunes enfants soient placés auprès de l’Aide sociale à l’enfance. Anéantie par cette décision, Ketty serait dans l’incompréhension et vivrait un véritable choc.

« J’avais mis en place des espaces de parole avec les médecins, des règles bien établies avec les éducateurs… Voilà deux semaines que je ne peux plus voir mes enfants hormis une fois par mois, pendant une heure, pour un an », a-t-elle regretté.

Pour faire entendre son combat contre la justice et son ex-compagnon, la maman a publié quatre livres dans lesquels elle raconte son histoire.