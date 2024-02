Coincé à cinq mètres sous terre, ce chien a été sauvé grâce à une opération de sauvetage réalisée en deux jours

À Bragassargues, dans le Gard, des pompiers ont réussi à sauver un chien qui s’est retrouvé coincé dans une cavité rocheuse, cinq mètres sous terre. Une opération de sauvetage qui a duré deux jours.

Le lundi 19 février, des pompiers du Gard ont été sollicités par l’appel d’un habitant de Bragassargues. Soucieux de la disparition de son chien, baptisé Nesquik, il avait réussi à le localiser en fâcheuse posture. En effet, le chien, âgé de six ans, était coincé à cinq mètres sous terre dans une cavité.

Dans un premier temps, les pompiers tentent de remonter Nesquik mais ils n’avaient pas les outils nécessaires pour assurer un sauvetage en toute sécurité. Ils ont alors demandé l’aide des pompiers du Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux (Grimp), ainsi que des spéléologues.

Une opération de 48 heures !

La tombée de la nuit contraint tout ce beau monde à suspendre leur opération de sauvetage, non sans avoir donné à manger et à boire au chien à travers une faille. Le lendemain matin, les secours emploient des perforateurs et des éclateurs de roches pour élargir le passage.

Une opération qui se poursuit jusqu’au mercredi 21 février, date de la fin du calvaire pour Nesquik. En effet, vers 19h, le chien, qui a été hydraté pendant toute la durée du sauvetage à l’aide d’un tuyau d’arrosage, a enfin pu être remonté à l’aide de cordes. Il a retrouvé son maître sain et sauf.