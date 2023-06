Colombie : disparus 40 jours dans la jungle, quatre enfants retrouvés sains et saufs

Le 1er mai dernier, quatre enfants étaient portés disparus dans la jungle colombienne après le crash de leur avion, dans lequel il y avait aussi trois adultes, dont leur mère, qui ont péri. Les autorités colombiennes viennent d’annoncer que les autres enfants ont été retrouvés.

C’est la fin d’un calvaire long de quarante jours pour la famille, suite à la terrible tragédie qui coûta la vie à trois adultes. Le pilote, une mère de famille et un proche ont péri dans le crash de leur petit avion, un Cessna 206, dans la jungle colombienne, tandis que les quatre enfants étaient introuvables.

Crédit photo : AFP

Livrés à eux-mêmes dans la jungle, ils ont pourtant bel et bien survécu pendant quarante jours. Les quatre enfants, âgés de 13 ans, 9 ans, 4 ans et un an, sont de véritables miraculés. C’est le président colombien, Gustavo Petro, qui a annoncé l’excellente nouvelle en publiant une photo de la fratrie entourée de militaires et d’indigènes ayant participé aux recherches.

Lesly, Soleiny, Tien Noriel et Cristin ont été pris en charge puis extraits de la jungle, hélitreuillés et transportés en hélicoptère en pleine vers la ville de San Jose del Guaviare, située à 285 km au sud-est de Bogota. Ils devraient ensuite être transférés dans un hôpital militaire de Bogota.

Originaires du groupe indigène Uitoto, les enfants ont erré seuls dans la jungle depuis le crash. Ils ont été retrouvés à environ cinq kilomètres à l’ouest du site de l’accident. Soulagé, le grand-père, Fidencio Valencia, a confié à l’AFP qu’il voulait “juste les voir, les toucher”.

Crédit photo : AFP

Selon lui, la soeur aînée Lesly a une nature guerrière qui a très certainement permis à toute sa fratrie de survivre : “Elle s’occupait habituellement toujours de ses frères et soeurs lorsque leur mère travaillait. Elle leur donnait à manger de la farine, du pain de manioc, des fruits de la brousse”.

Quant à la plus petite, Cristin, elle a célébré son premier anniversaire dans la jungle pendant cette période de disparition. Sur les images, on les aperçoit le visage très émacié et affaibli, mais il semblerait que la fratrie devrait se remettre de cette tragédie.

“C’est un exemple de survie totale qui restera dans l’histoire”

Pendant plus de quarante jours, les autorités colombiennes se sont démenées pour mener à bien cette opération dans un périmètre de 2656 km. Il y avait plus de 100 soldats, accompagnés de chiens renifleurs et des dizaines d’indigènes venus prêter main-forte.

Crédit photo : AFP

Dans leurs recherches, ils avaient réuni des indices sur la présence des enfants, après avoir découvert un biberon, une paire de ciseaux, des chaussures, des couches, des fruits mâchés, des empreintes de pas ou encore des abris de fortune.L’armée de l’air avait également apporté son soutien, notamment en lançant des kits de survie un peu partout dans la jungle. Un de leurs hélicoptères avait aussi diffusé un message de leur grand-mère, à travers un haut-parleur aérien.

En plus de la dangerosité naturelle de la jungle et ses nombreux prédateurs, la zone est aussi sous grande influence de la dissidence des FARC, groupe avec lequel des discussions de paix avec le gouvernement avaient été récemment interrompues.

“C’est un exemple de survie totale qui restera dans l’histoire. Ces enfants sont donc aujourd’hui les enfants de la paix et les enfants de la Colombie”, a souligné le président colombien, qui avait la bourde que les enfants avaient été retrouvés le 17 mai dernier, à tort.